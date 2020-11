Media: Barcelona przeprowadzi hitowy transfer. Klub reaguje na kontuzję Fatiego

Memphis Depay mógł trafić do FC Barcelony już latem. Mówił o tym sam zawodnik, mówił o tym trener Ronald Koeman, szczegóły potencjalnej transakcji przekazywały hiszpańskie media. Do transferu ostatecznie jednak nie doszło, bo Katalończycy nie porozumieli się z Lyonem ws. kwoty odstępnego za holenderskiego napastnika.

Jak informuje "Sport", do transakcji najprawdopodobniej dojdzie zimą. Kontrakt Depay'a z Lyonem wygasa w czerwcu przyszłego roku, więc już w styczniu zawodnik będzie mógł porozumieć się z nowym pracodawcą. FC Barcelona chciała poczekać na Holendra do lata, jednak kontuzja Ansu Fatiego sprawiła, że klub z Camp Nou zrobi wszystko, by piłkarz trafił do niego jeszcze w styczniu.

Depay trafi do FC Barcelony w styczniu?

Fati w poniedziałek przeszedł operację kontuzjowanej łąkotki w lewym kolanie i nie zagra przez około cztery miesiące. Dlatego FC Barcelona ma już zastanawiać się, w jaki sposób przekonać Lyon do oddania Depay'a już w styczniu. Według "Sportu" umowa miałaby opierać się przede wszystkim na wysokich bonusach uzależnionych od występów zawodnika oraz procencie od jego przyszłej sprzedaży.

Wiadomo, że w styczniu FC Barcelona nie zapłaci za piłkarza wiele. Po pierwsze dlatego, że za pół roku może mieć go za darmo. Po drugie dlatego, że jej sytuacja finansowa po rządach niedawnego prezesa - Josepa Marii Bartomeu - jest zła.

Depay jest wychowankiem PSV Eindhoven, który w 2015 roku, w wieku 21 lat przeniósł się do Manchesteru United. Po dwóch nieudanych latach trafił do Lyonu, z którym podpisał czteroletni, wygasający w czerwcu kontrakt. W obecnym sezonie Holender rozegrał 10 meczów, w których strzelił pięć goli i zanotował trzy asysty.