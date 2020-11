Hat-trick z rzutów karnych i samobój! Real Madryt zmiażdżony przez VARencię

Mecz na Estadio Mestalla rozpoczął się od ataków Realu Madryt, które zwieńczone zostały golem w 23. minucie. To wtedy na strzał zdecydował się Karim Benzema, a piłka po rykoszecie wpadła do bramki Jaume Domenecha.

Później na boisku zaczęły się dziać rzeczy kuriozalne, a główną rolę w meczu odegrał VAR. Kilka minut po golu Benzemy sędzia podyktował rzut karny dla Valencii za zagranie piłki ręką przez Lucasa Vazqueza. Do rzutu karnego podszedł Carlos Soler, lecz jego strzał odbił Thibaut Courtois. Soler dopadł do dobitki, jednak piłka po niej odbiła się od słupka. W końcu piłkę do bramki wbił Yunus Musah.

Trafienie 17-latka nie zostało jednak uznane, bo analiza VAR wskazała, że zbyt wcześnie wbiegł on w pole karne. Sędzia nakazał powtórkę rzutu karnego, który tym razem Soler zamienił na gola.

Valencia pokonała Real Madryt, hat-trick z rzutów karnych!

Na dwie minuty przed przerwą Valencia wyszła na prowadzenie. I tu też nie obyło się bez kontrowersji i analizy VAR. Ostatecznie ta wskazała, że po zamieszaniu w polu karnym Realu piłka całym obwodem przekroczyła linię bramkową, a gol został zapisany jako samobójcze trafienie Raphaela Varane'a.

W 54. minucie Valencia prowadziła już 3:1. Rzut karny, który podyktowany został za faul Marcelo, znów wykorzystał Soler. Dziewięć minut później Hiszpan skompletował hat-tricka z rzutów karnych. Soler podwyższył na 4:1 chwilę po tym, jak ręką w polu karnym zagrał Sergio Ramos.

Po ośmiu meczach Real Madryt ma 16 punktów na koncie i zajmuje czwarte miejsce w tabeli ze stratą czterech punktów do Realu Sociedad. Zespół Zinedine'a Zidane'a ma jednak jeden mecz rozegrany mniej. Valencia po dziewięciu kolejkach zgromadziła 11 punktów i zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli.

Kolejny mecz Real Madryt rozegra 21 listopada, kiedy na wyjeździe zmierzy się z Villarrealem. Dzień później Valencia zagra na wyjeździe z Deportivo Alaves.