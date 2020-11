Odważna deklaracja Luisa Suareza. "Będę bronić tej koszulki aż do śmierci"

Kilka tygodni temu Luis Suarez przeniósł się do Atletico Madryt. O ile o jego możliwym odejściu mówiono już od kilku miesięcy, o tyle tak naprawdę mało kto się spodziewał, że Urugwajczyk rzeczywiście opuści Barcelonę. W katalońskim klubie było ostatnio jednak tyle zawirowań, że ostatecznie napastnik wzmocnił ligowego rywala.

Suarez w tym sezonie rozegrał jak na razie pięć spotkań w barwach Atletico. I miał w nich udział przy pięciu bramkach - cztery strzelił sam, przy jednej asystował. Bardzo dobrze odnalazł się w nowym klubie, do którego - o czym świadczą jego słowa - szybko się przywiązał.

- To, jak bardzo konkurencyjni są moi koledzy z drużyny, na co dzień jest pozytywne, każdy wspiera każdego. Da się to odczuć, to ważne. Jeśli zespół sam przekona się o tym, że może walczyć z najlepszymi, będziemy mogli osiągnąć wielkie rzeczy - powiedział Urugwajczyk w rozmowie z dziennikiem "AS".

I dodał, nawiązując do wypowiedzi o tym, że w Barcelonie był niechciany przez trenera: Kiedy czujesz się kochany, kiedy masz zainteresowanie trenera, nie potrzebujesz nic więcej. W Atletico cenią mnie tak, jak nie byłem ceniony nigdzie indziej, a to ważne. Dzięki temu czuję się bardziej pewny siebie.

Suarez we wspomnianej rozmowie został zapytany o to, czy będzie cieszył się z gola strzelonego Barcelonie. - Nie świętowałbym z szacunku dla moich kolegów z drużyny i klubu, który dał mi wiele. Ale zamierzam bronić koszulki Atletico aż do śmierci, ponieważ broniłem wszystkich koszulek wszystkich drużyn, w których grałem - zakończył napastnik.

