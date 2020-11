Tak teraz wygląda stadion Realu Madryt. Pod trybunami zbudowano specjalny tunel

W Madrycie trwa przebudowa stadionu Realu Madryt - Santiago Bernabeu. Największą zmianą do tej pory poza przebudową dachu, który będzie rozsuwany, jest tunel, który połączy korytarze stadionu i centrum handlowego, które ma być integralną częścią całego budynku. Ten został już praktycznie ukończony.

Tunel i rozsuwany dach na Santiago Bernabeu! Tak rozwija się przebudowa stadionu!

Dzięki rozsuwanemu dachowi stadion będzie miał zadaszone wszystkie cztery trybuny. Zmiany na Santiago Bernabeu przyniosą nowe strefy do zagospodarowania. Mają powstać pomieszczenia przeznaczone dla e-sportowców, sklepy, czy restauracje. Powiększone będzie także klubowe muzeum. Znaleziono także przestrzeń na podziemny parking, który ma ograniczyć chaos, jaki tworzył się wokół stadionu w dniach meczowych.

Obiekt ostatni raz był przebudowywany dziewięć lat temu, gdy dołożono na nim dodatkowe 900 miejsc. Madrycki stadion stanie się jednym z najnowocześniejszych na świecie. Nowy obiekt ma mieć dobudowane trzy tysiące miejsc, jednak jego pojemność pozostanie taka sama (81044 miejsc), bo dodatkowe siedziska mają po prostu zwiększyć komfort i dostępną przestrzeń w innych sektorach. Te wszystkie zmiany wpłyną na budżet klubowy - znacznie go poprawią, tak by wpływ z tzw. dnia meczowego był większy niż dotychczas i by klub mógł zarabiać na około sportowych aspektach: restauracjach i sklepach. Wartość przebudowy to około 525 milionów euro.

Stadion powstał w 1947 roku. W 2010 roku odbył się tu 55. finał Ligi Mistrzów, w którym Inter Mediolan pokonał 2:0 Bayern Monachium. Remont zakończy się najwcześniej w 2022 roku. Już od września mieli tam ponownie rozgrywać swoje mecze. Ze względu na panującą epidemię koronawirusa i brak kibiców na trybunach Real Madryt stwierdził, że lepiej będzie dłużej pozostać na stadionie imienia Alfredo Di Stefano w Valdebebas.

