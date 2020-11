David Alaba ma wymarzony klub. Zahavi chce zrobić to, co nie udało się Lewandowskiemu

Umowa Davida Alaby wygasa już latem 2021 r. To jest więc ostatni moment, żeby ją przedłużyć, w przeciwnym razie piłkarz już od stycznia będzie mógł rozmawiać oficjalnie z nowym pracodawcą. Ale negocjowanie nowej umowy ciągnęły się w nieskończoność. I w niezbyt przyjemnych okolicznościach. Honorowy prezes Bayernu Uli Hoennes nazwał nawet agenta Alaby Piniego Zahaviego "chciwą piranią", a prezes klubu Herbert Hainer oświadczył, że oferta Bayernu została wycofana. Tym samym Austriak może szukać sobie nowego klubu.

Bayern Monachium wdał się ostry spór i może stracić swoją gwiazdę. "Chciwa pirania"

Christian Falk, dziennikarz "Bilda", informował, że Alabą zainteresowane są już Juventus, Manchester City i Paris Saint Germain, jednak piłkarz najchętniej przeniósłby się do Hiszpanii - do Realu bądź Barcelony. Madrycki "AS" przypomina wypowiedź ojca Alaby, który przed Zahavim był jego agentem. Alaba senior mówił już w 2018 roku, że marzeniem jego syna jest gra dla Królewskich.

Cel: nie powtórzyć sytuacji z Lewandowskim

- Wybór Zahaviego na menedżera to dobry pomysł, jeśli Alaba faktycznie chce założyć białą koszulkę. Zahavi zanim został agentem był dziennikarzem sportowym i już wtedy zbudował sobie świetne kontakty na Bernabeu. Do Realu miał też wytransferować Roberta Lewandowskiego, ale Polak ostatecznie został w Bayernie. Zahavi nie chce teraz powtórzyć tej sytuacji. Izraelczyk, zaraz po Mino Raioli czy Jorge Mendesie to jeden z najbardziej wpływowych agentów na świecie. Zahavi ma bzika na punkcie rozpoczynania interesów z Królewskimi - czytamy w dzienniku "AS".

Alaba, czyli symbol Bayernu

Słyszysz David Alaba, myślisz Bayern. Wielu kibiców mistrza Niemiec ma prawo nie pamiętać drużyny bez Austriaka w składzie. Wychowanek Austrii Wiedeń w stolicy Bawarii występuje już 12. sezon, w tym czasie dwa razy wygrał finał Ligi Mistrzów, zdobył dziewięć mistrzostw w Bundeslidze i sześć krajowych pucharów.

