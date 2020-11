Zidane nie pozostawił żadnych złudzeń w kwestii Sergio Ramosa. "To niesamowita sprawa"

Real Madryt pokonał w ostatnim meczu Ligi Mistrzów Inter Mediolan 3:2, zaliczając pierwsze zwycięstwo w tegorocznej edycji rozgrywek. Jednego z goli w tym spotkaniu strzelił Sergio Ramos, który zanotował tym samym 100. gola w barwach hiszpańskiego klubu. Na pomeczowej konferencji prasowej zapytano Zinedine'a Zidane'a o przyszłość obrońcy w drużynie.

- Chcemy, żeby został z nami na zawsze. To, co robi dla klubu, jak bardzo jest mu oddany, to niesamowita sprawa. Nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że podpisze nowy kontrakt i dalej będzie tworzył historię Realu Madryt - powiedział po meczu Zinedine Zidane.

Warto wspomnieć, że aż 55 goli ze wszystkich bramek zdobytych w barwach Realu Madryt, to gole strzelone głową. Na uzyskanie tych statystyk Sergio Ramos potrzebował 659 spotkań. Dodatkowo piłkarz zanotował w swojej klubowej karierze 40 asyst. Po wygranym meczu zapytano kapitana zespołu o przebieg ostatniego spotkania.

- To było trudne spotkanie, ale udało nam się wywalczyć korzystny rezultat i zdobyć bardzo ważne trzy punkty. Indywidualne osiągnięcia mają drugorzędne znaczenie. Dopóki działają na korzyść całego zespołu, człowiek jest z nich zadowolony. Mam nadzieję, że w przyszłości jeszcze kilka razy pomogę Realowi w podobny sposób - powiedział kapitan Realu Madryt.

Sergio Ramos występuje w barwach Realu Madryt od 2005 roku. Hiszpański obrońca wielokrotnie wygrywał z zespołem Ligę Mistrzów (cztery razy), mistrzostwo Hiszpanii (pięć razy) czy Klubowych Mistrzostw Świata (cztery razy). Dodatkowo Hiszpan osiągał sukcesy z reprezentacją Hiszpanii, której również jest kapitanem. Dotychczas obrońca dwukrotnie wznosił puchar Mistrzostw Europy (2008, 2012) oraz raz puchar Mistrzostw Świata w 2010 roku. W narodowych barwach rozegrał 175 meczów, w których zdobył 23 gole.

Aktualny kontrakt Sergio Ramosa wygasa z końcem czerwca 2021 roku, jednak już kilka miesięcy temu hiszpańskie media informowały, że 34-letni obrońca zaakceptuje warunki nowego kontraktu i przedłuży umowę do 2022 roku.