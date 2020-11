FC Barcelona szykuje dwa transfery! Główne cele w zimowym oknie

Dziennikarze "Mundo Deportivo" poinformowali, że w poniedziałek obecne władze FC Barcelony zorganizowały specjalne spotkanie, podczas którego ustaliły plany na zimowe okno transferowe. Mimo trudnej sytuacji finansowej (Barcelonie grozi nawet upadłość), szefowie wicemistrzów Hiszpanii mają nadzieję, że uda im się pozyskać dwóch nowych graczy.

Barcelona planuje zimowe transfery. Ma dwa główne cele

Jednym z piłkarzy, których chce sprowadzić Barcelona, jest Memphis Depay. Holender na szczycie transferowej listy życzeń Katalończyków znajduje się odkąd Ronald Koeman zastąpił Quique Setiena na stanowisku pierwszego trenera drużyny. Blaugrana piłkarza Olympique Lyon chciała sprowadzić już latem, ale Francuzi konsekwentnie odrzucali jej oferty.

Drugim celem transferowym Barcy będzie Eric Garcia z Manchesteru City. 19-letni środkowy obrońca w drużynie Pepa Guardioli nie może liczyć na regularne występy, a w Barcelonie, której jest wychowankiem, mógłby rywalizować o miejsce w składzie z Clementem Lengletem i Samuelem Umtitim. Gerarda Pique nie wspominamy celowo, ponieważ jego pozycja w zespole jest niepodważalna.

Plany transferowe to jednak jedno, rzeczywistość to natomiast coś zupełnie innego. Barcelona na razie nie ma pieniędzy na utrzymanie klubu, a co dopiero na transfery. Żeby ustabilizować budżet i próbować ściągać nowych graczy, wicemistrzowie Hiszpanii będą musieli sprzedać kogoś z obecnych zawodników. Na razie nie wiadomo, kogo umieszczą na liście transferowej.

