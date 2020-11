"Jeśli ci się nie podoba, to wiesz, gdzie są drzwi". Messi tylko się uśmiechnął

Barcelona w końcówce sezonu 2019/2020 grała słabo i ostatecznie przegrała walkę o tytuł mistrza Hiszpanii z Realem Madryt. Leo Messi po słabym, zremisowanym 2:2 wyjazdowym meczu z Celtą Vigo z końcówki czerwca prosił w szatni Quique Setiena o więcej szacunku do zawodników Barcelony, którzy osiągnęli już wszystko i mają większe osiągnięcia od niego. Jeszcze podczas spotkania, gdy zawodnicy mieli przerwę na nawodnienie, ignorował uwagi asystenta Setiena, Sarabii.

Setien odpowiedział: - Jeśli nie podoba ci się to, co mówię, to wiesz, gdzie są drzwi. Gdy Messi usłyszał odpowiedź trenera, tylko ironicznie się uśmiechnął i odwrócił. Anegdota pojawiła się w programie "Què T'hi Jugues" na antenie radia Cadena SER. Słowa Setiena wyszły na jaw tuż po tym, jak zdecydował się udzielić pierwszego dużego wywiadu po odejściu z Barcelony, w którym opisywał dla "El Pais" w rozmowie z Vicente del Bosque m.in. swoją relację z Messim.

Były trener Realu Madryt i reprezentacji Hiszpanii przypomniał mu, co powiedział o Messim Gerardo Martino, inny trener, który poniósł niedawno klęskę w Barcelonie, przegrał walkę o tytuł w 2014 z Atletico Madryt, przegrał z tym klubem w Lidze Mistrzów, ale mimo wszystko żegnał się z Barceloną w lepszym stylu. "Wiem, że wystarczy jeden twój telefon do prezesa i mnie możesz wywalić w dowolnym momencie, ale nie musisz mi tego pokazywać każdego dnia" - powiedział kiedyś Martino do Messiego. "Miałeś ochotę mu to powiedzieć?" - pyta del Bosque. - Znam to zdanie. Nikt nie musi mi mówić, co mówił Martino, czy ktoś inny. Przeżyłem to. Zebrałem dość doświadczeń, żeby ocenić dokładnie jaki jest naprawdę on i pozostali - mówił Setien.

Anegdota wskazuje, że sam odezwał się do Messiego podobnie, jak Martino. W rozmowie z del Bosque twierdził, że "Messi to najlepszy piłkarz wszech czasów i kim on jest, żeby go zmieniać". Przyznawał, że rozumie Messiego i jego frustrację. - To jest trudne dla kogoś, kto się przyzwyczaił do wygrywania. I jeśli sam ma w środku ten niepokój, coś, co go niszczy, gdy nie osiąga tego, co chce. Naprawdę, te straszne wymagania, które dziś są w piłce, wpoiły mu i innym konieczność wiecznego wygrywania - powiedział Setien.

Lionel Messi w obecnym sezonie nie prezentuje się najlepiej podobnie, jak Barcelona. Klub jest dopiero dwunasty w tabeli La Liga, a Messi od początku sezonu zdobył jedynie trzy gole. - Jeszcze nigdy Lionel Messi nie zaczął sezonu tak słabo. Ale też nigdy w życiu nie miał tak niespokojnego lata i nigdy w jego Barcelonie nie zmieniało się tak wiele na raz. Strzela tylko z karnych, z gry nie trafił w ostatnich jedenastu meczach. Messi przestał być kosmitą? A może za chwilę znów wystrzeli? - pisze o sytuacji Argentyńczyka dziennikarz Sport.pl, Dawid Szymczak.