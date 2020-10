Pep Guardiola uciął spekulacje. "Moja kariera w tym klubie dobiegła końca"

Josep Maria Bartomeu w końcu podał się do dymisji, a wraz z nim cały zarząd Barcelony. W efekcie ruszyła kampania wyborcza w katalońskim klubie. Kolejny kandydaci będą prześcigać się w obietnicach, kogo to nie sprowadzą na Camp Nou. Victor Font, jeden z faworytów do wygrania wyborów prezydenckich w Barcelonie, stwierdził, że bardzo chciałby zobaczyć na Camp Nou Pepa Guardiolę.

Guardiola w rozmowie z BT Sport stwierdził jednak, że nie zamierza wracać już do Barcelony. - Moja kariera menedżera w Barcelonie dobiegła już końca. Są tam niesamowicie ludzie, którzy teraz mogą rządzić - powiedział hiszpański szkoleniowiec. - Ronald Koeman to świetny trener. Więc to dla mnie koniec. Wrócę tam, by obejrzeć mecz, ale temat trenowania jest skończony. Jestem szczęśliwy w City, mam ochotę dobrze tu pracować i to jest dla mnie najważniejsze - dodał aktualny trener Manchesteru City.

Guardiola odniósł się także do kwestii wyborów prezesa Barcelony po dymisji Bartomeu. - Teraz w Barcelonie odbędą się wybory. Mam nadzieję, że uda się wybrać odpowiednią osobę i właściwy zarząd, aby utrzymać ten niesamowity klub na najwyższym poziomie - podkreślił Guardiola, który pracował już z zespołem "Dumy Katalonii" w latach 2008-2012.

Prawnicy FC Barcelony spotkali się w piątek po raz pierwszy zawodnikami, aby negocjować obniżkę ich wynagrodzeń. Sytuacja ekonomiczna klubu jest tak poważna, że klub musi zredukować ich pensje o 190 mln euro. Klub może stanąć na finansowej krawędzi upadku, jeżeli gracze nie dogadają się z klubem. W przypadku braku porozumienia w styczniu Barca wejdzie w postępowanie upadłościowe.