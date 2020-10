W styczniu Real może przeprowadzić transferowy hit. Dojdzie do zaskakującej wymiany z Juventusem?

Paulo Dybala był jednym z najsłabszych piłkarzy na boisku w środowym, przegranym 0:2 spotkaniu Ligi Mistrzów Juventusu z Barceloną. Argentyńczyk w bieżącym sezonie nie cieszy się zaufaniem Andrei Pirlo. We wszystkich rozgrywkach zagrał zaledwie trzy mecze - dwa w Lidze Mistrzów i jeden w Serie A. Duży wpływ na to miała kontuzja uda, której doznał 7 sierpnia. Z tego powodu pauzował aż do 23 września.

Dybala dołączy w styczniu do Realu Madryt? Królewscy w zamian oddadzą dwóch piłkarzy Juventusowi i jeszcze dorzucą gotówkę

"Calciomercato" donosi, że w zimowym oknie transferowym Argentyńczyk może pożegnać się z Juventusem. Woski portal sugeruje, że Real Madryt proponuje oddać dwóch piłkarzy w zamian za sprowadzenie Dybali na Santiago Bernabeu. Chodzi o Isco i Viniciusa Juniora.

Na Brazylijczyka mocno narzekał w trakcie ostatniego meczu Ligi Mistrzów z Borussią Moenchengladbach (2:2) Karim Benzema, który po francusku rozmawiał z Ferlanem Mendym o zachowaniu Viniciusa w trakcie pierwszej połowie. - On robi, co chce. Bracie, nie podawaj mu. Matko moja. On gra przeciwko nam - mówił zirytowany Benzema w nagraniu, które zostało pokazane w programie Night Club na "Telefoot". Cała sytuacja zdaniem włoskich mediów może skłonić Viniciusa do zmiany otoczenia.

Natomiast Isco w ostatnim czasie wyrażał swoje niezadowolenie z obecnej pozycji, jaką ma w zespole Królewskich. - Jeśli zagram, zdejmie mnie w 50. albo 60. minucie. Może w przerwie. Jeśli będę siedział na ławce, wpuści mnie w 80. minucie - przed meczem Realu Madryt z FC Barceloną (3:1) - powiedział Isco. Hiszpan, którego stosunki z Zidanem są coraz trudniejsze, został przyłapany przez kamery telewizji Movistar Plus. Coraz więcej wskazuje na to, że Isco niebawem opuści Real. Jeśli Zidane nie zacznie na niego stawiać, Hiszpan prawdopodobnie zdecyduje się na zmianę klubu.

Według "Calciomercato" Zinedine Zidane bardzo chętnie widziałby w swoim zespole Paulo Dybalę, który ma ważny kontrakt z Juventusem do końca czerwca 2022 roku. Obecnie argentyńskiego napastnika wycenia się 90 milionów euro. Ponadto prezydent Florentino Perez również zapłaciłby dodatkowo 30 milionów euro w gotówce oprócz oddania do Juventusu Isco i Viniciusa Juniora.