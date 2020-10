Władze Barcelony jeszcze się nie poddają. Wysłały list do wiceprezydenta Katalonii

Bartomeu kilkukrotnie przesuwał już referendum, które ma pozbawić go funkcji prezesa FC Barcelony, ale wydaje się, że nie będzie miał możliwości na kolejne takie działanie. Pomimo ogłoszonego stanu alarmowego w Katalonii referendum ma się odbyć w dniach 1-2 listopada.

Władze Barcelony nie zamierzają jednak jeszcze się poddawać. Jak informuje hiszpański "RAC1", działacze skierowali list do wiceprezydenta Katalonii, Pere Aragonesa, w którym poprosili go o zawieszenie referendum, ze względu na pandemię koronawirusa. Dotychczas, właśnie z powodu koronawirusa, zmarło już 800 socios.

Główny problem polega na tym, że już wcześniej władze Katalonii przekazywały, że nie ma powodu do przekładania referendum z powodu pandemii. Ta decyzja miała zdziwić Bartomeu, bo opóźnione mają zostać m.in. lokalne wybory do parlamentu, które są planowane na luty 2021 roku. Prezes Barcelony uważa, że to nierozważne, bo większość socios z prawem do głosu to osoby znajdujące się w grupie ryzyka.

Josep Maria Bartomeu jest prezesem Barcelony od 2014 roku. 57-latek wcześniej był wiceprezesem klubu ds. sportowych, zajmował się także koszykówką i piłką ręczną. Jest socios Barcelony od 1974 roku.

