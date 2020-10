Spore kontrowersje w El Clasico. "Gdyby gwizdano takie akcje, byłoby 40 karnych w kolejce"

Real Madryt pokonał FC Barcelonę 3:1 w sobotnim El Clasico. Gole dla gości strzelili Federico Valverde, Sergio Ramos oraz Luka Modrić. Honorową bramkę dla gospodarzy zdobył Ansu Fati.

W klasyku nie zabrakło sędziowskich kontrowersji. Pierwsza dotyczyła braku rzutu karnego dla FC Barcelony w pierwszej połowie. W 27. minucie Lionel Messi ograł Casemiro, by chwilę później zostać powalonym przez wracającego Brazylijczyka. Chociaż pomocnik Realu przy wślizgu najpierw trafił w piłkę, a później w nogi przeciwnika, to były tu podstawy do podyktowania rzutu karnego.

Smaczku sytuacji dodaje fakt, że w tamtym momencie Casemiro miał już na koncie żółtą kartkę.

Kontrowersje sędziowskie w El Clasico

Druga dotyczyła jedenastki dla Realu Madryt podyktowanej w drugiej połowie. Chociaż na powtórkach ewidentnie widać, że Clement Lenglet ściąga za koszulkę Sergio Ramosa, to zdaniem Andujara Olivera, eksperta "Marki", "jakby gwizdano wszystkie takie akcje, byłoby 40 karnych w kolejce".

Do sytuacji odniósł się też były sędzia Eduardo Iturralde González, który o rzucie karnym dla Realu mówi, że "zależy on od interpretacji", a większe przewinienie widzi w sytuacji Messiego i Casemiro.

Po sześciu kolejkach ligowych Real ma na koncie 13 punktów i jest liderem tabeli. Barcelona z siedmioma punktami po pięciu spotkaniach zajmuje dopiero 10. pozycję. W sobotę Real zagra u siebie z Huescą, a wcześniej, bo we wtorek na wyjeździe z Borussią Moenchengladbach w Lidze Mistrzów. Barcelona w środę zagra zaś w Turynie z Juventusem, a w sobotę, też na wyjeździe, z Deportivo Alaves.

