El Clasico o posadę trenera? Gdzie i kiedy obejrzeć mecz FC Barcelona - Real Madryt? Kibice mogą wybierać

W najbliższą sobotę o godz. 16:00 odbędzie się historyczne El Clasico. To pierwszy mecz Realu Madryt z FC Barceloną w obecnym sezonie. Spotkania dwóch hiszpańskich potęg zawsze budzą wśród kibiców wiele emocji, a najbliższe starcie może być kluczowe dla Zinedine'a Zidane'a, dla którego "Klasyk" na Camp Nou może być jednym z ostatnich meczów na ławce trenerskiej Realu Madryt.

Zinedine Zidane może jednak przed meczem liczyć na powrót Sergio Ramosa. Hiszpan doznał kontuzji kolana podczas przegranego 0:1 spotkania z beniaminkiem La Liga, Cadiz CF. Jego powrót jest bardzo ważny - Zidane w ostatnim czasie zmaga się problemami kadrowymi. W dalszym czasie nie będzie mógł wystawić Mariano, Daniego Carvajala, Martina Odegaarda, Alvaro Odriozoly oraz Edena Hazarda.

W znacznie lepszych nastrojach do tego meczu przystąpi FC Barcelona, która rozbiła we wtorek Ferencvaros 5:1 w pierwszym meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów. Pomimo efektownej wygranej w LM, kibice "Dumy Katalonii" też mają powody do zmartwień, jeśli chodzi o formę swojego zespołu. Świadczą o tym porażka z Getafe 0:1 i remis z Sevillą 1:1.

Gdzie obejrzeć spotkanie FC Barcelona - Real Madryt?

Spotkanie FC Barcelona - Real Madryt rozpocznie się w sobotę o godz. 16:00. Transmisję z meczu będzie można obejrzeć w Canal+ Premium, Eleven Sports 1 i Playerze. Relację tekstową będzie można śledzić także na Sport.pl.

