Koeman zdradził cel transferowy Barcelony na styczeń, ale dodał warunek. To może zaniepokoić kibiców

Kilka dni temu kataloński "Sport" informował, że FC Barcelona już zimą 2021 roku podejmie kolejną próbę kupna Memphisa Depay z Lyonu. Francuzi wiedzą, że zimą może pojawić się jedyna okazja, żeby zarobić na jego odejściu. Kontrakt Holendra z drużyną z Ligue 1 wygasa z końcem czerwca 2021 roku. Dlatego władze drużyny z Lyonu myślą o sprzedaży swojej gwiazdy już w styczniu.

REKLAMA

Zobacz wideo Ile kosztował największy wygrany w kadrze Brzęczka? [SEKCJA PIŁKARSKA #67

Koeman o głównym celu transferowym w zimowym oknie. "Spróbujemy podpisać umowę z Depayem w styczniu"

Głos ws. ewentualnego transferu Depaya do Barcelony zabrał nowy szkoleniowiec klubu, Ronald Koeman. - To z pewnością możliwe, tak. Spróbujemy podpisać z nim umowę Depay w styczniu, bo chciałbym go mieć tutaj. Ale nie mogę teraz powiedzieć, jaka będzie sytuacja finansowa klubu w styczniu. Będziemy musieli poczekać i zobaczyć. To nie zależy ode mnie, to zależy od klubu - powiedział Koeman w wywiadzie dla "Algemeen Dagblad".

- Dla mnie to tylko kwestia czekania. Chcieliśmy Memphisa, ponieważ jest świetnym graczem i ma cechy, których moim zdaniem brakuje innym piłkarzom. Memphis jest silny, dynamiczny i potrafi grać zarówno jako napastnik, jak i lewoskrzydłowy - kontynuował Koeman.

Holender ujawnił również, dlaczego przeprowadzka Depaya na Camp Nou latem zakończyła się fiaskiem. - Oczywiście, powiedziałem mu wcześniej o swoich pomysłach. Na początku wszystko było gotowe, ale zgodnie z zasadami La Liga wiedzieliśmy, że najpierw musimy sprzedać zawodnika. Ostatecznie tak się nie stało. Szkoda, ale Memphis też wiedział, jaka jest sytuacja - zakończył Koeman.

Depay o swojej przyszłości i ewentualnym transferze do Barcy

- Wiele osób pyta mnie o sprawę mojej przeszłości i nieudanego transferu z lata. Tej pierwszej nie jestem w stanie przewidzieć, a drugą chciałbym zamknąć, ten okres jest już za mną. Jestem zadowolony z gry dla Olympique Lyon i bycia jego kapitanem. To świetne miejsce. Jeśli będę tu do końca czerwca, będę szczęśliwy. Jeśli do stycznia, zobaczymy - mówił Depay na niedawnej konferencji prasowej Olympique Lyon.

W tym sezonie ligi francuskiej Depay wystąpił w siedmiu spotkaniach Lyonu, w których zdobył cztery gole. Dla francuskiego zespołu gra od stycznia 2017 roku, gdy trafił tam z Manchesteru United. Wcześniej był piłkarzem PSV Eindhoven, którego jest wychowankiem. Depay jest także reprezentantem Holandii - do tej pory zagrał w kadrze w 53 meczach i strzelił 19 bramek.

Masz ciekawy temat związany ze sportem? Wiesz o czymś, co warto nagłośnić? Chcesz zwrócić uwagę na jakiś problem? Napisz do nas: sport.kontakt@agora.pl

Przeczytaj także: