Koeman zdradza, co myśli o Messim. Ujawnia kulisy ich rozmowy tuż po przyjściu do Barcelony

Tuż po objęciu posady trenera Barcelony, pierwszą misją Ronalda Koemana było sprawienie, żeby Lionel Messi nadal czuł się w Barcelonie potrzebny, miał ochotę dawać z siebie wszystko i zmienił swoją decyzję o odejściu z klubu. Koeman, w wywiadzie opowiada ze szczegółami i po kolei, wydarzenia pierwszych dni.

- W pierwszych dniach bardzo dużo rozmawiałem z ludźmi o sytuacji w klubie. Stało się dla mnie jasne, że piłkarze nie byli zadowoleni z bardzo wielu rzeczy w różnych obszarach działalności klubu. Ale priorytetem dla mnie było, usłyszenie tego, co o wszystkim myśli Messi - tłumaczy Koeman.

Potem Koeman opowiada szczegóły swojej rozmowy z Argentyńczykiem, którą odbyli w domu piłkarza Barcelony. - Wiedziałem, że w domu będzie szansa, że opowie mi więcej i się nie będzie krępował. Słuchałem uważnie jego uwag, ale też powiedziałem mu, że "mnie tam i wtedy w klubie nie było". Mógł dzięki temu mówić o przyszłości i o tym jak chciałby pracować i co chciałby, żeby się zmieniło. To było dobre. Pod koniec rozmowy rozmawialiśmy już tylko o futbolu i o tym, co trzeba zmienić.

Messi to wzór do naśladowania na treningach

Messi podjął decyzję o odejściu, ale gdy Barcelona twardo postawiła sprawę, że nie pozwoli mu odejść, dopóki ktoś nie zapłaci 700 mln euro, stało się dla niego jasne, że będzie musiał zostać w klubie. - Od tamtej pory głównym dla mnie pytaniem było to, jak sprawić, żeby on znowu dawał z siebie wszystko na boisku dla Barcelony. Ale jak tylko wrócił do treningów po tym szalonym tygodniu, widziałem u niego same dobre rzeczy. Nie miałem na co narzekać. Dobrą rzeczą było to, że gdy on widzi piłkę, to cały czas ma z tego wielką frajdę - podkreśla trener Barcelony.

- Naprawdę świetnie się patrzy na Messiego, gdy można to robić codziennie. Jest niezwykle inteligentnym i technicznie perfekcyjnym piłkarzem - dodał na koniec Koeman o Messim.

