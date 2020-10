Wściekły Koeman ruszył po meczu do trenera rywali. Poskarżył się na jednego z piłkarzy

Ronald Koeman oskarżył po meczu Allana Nyoma o brak szacunku wobec siebie. Nyom w czasie meczu dopuścił się licznych, ostrych fauli i niesportowych zachowań, ale spotkanie zakończył tylko z żółtą kartką. Trener Barcelony podkreślił, że jest niezadowolony z pracy sędziego. Chodziło o decyzje po nieczystych zagraniach Nyoma, jak też o podyktowanie rzutu karnego przeciwko Barcelonie, po którym padł decydujący gol strzelony przez Jaimego Matę.

- Nie lubię zbytnio mówić o pracy sędziów. Nie mają łatwego zajęcia. Ale jest sędzia główny, dwóch asystentów, sędzia VAR... nie wiem, czy ten VAR był dzisiaj wieczorem wykorzystywany - narzekał po meczu holenderski szkoleniowiec.

Koeman potępił po meczu Nyoma, którego oskarżył o mówienie mu "brzydkich rzeczy". Po meczu podszedł rozwścieczony do trenera Getafe Jose Bordalasa i przekazał mu, co sądzi o zachowaniu jego zawodnika. - Powiedziałem mu, że Nyom okazywał mi brak szacunku. Nyom mnie bardzo obrażał. Nie akceptuję takiego zachowania. Nie możemy pozwalać, żeby takie rzeczy działy we współczesnym futbolu. Nie powtórzę jego słów, ale były bardzo obrzydliwe - wytłumaczył swoją rozmowę z Bordalasem Koeman.

To niejedyny wybryk Nyoma podczas meczu z Barceloną

Były obrońca Watford i West Bromwich był zamieszany w kilka kontrowersyjnych sytuacji podczas tego meczu. Wielokrotnie faulował rywali, w 40. minucie kopnął, popchnął, a na koniec uderzył łokciem Messiego i nie dostał za to nawet kartki. Po tej sytuacji, w przerwie meczu, Messi nawet nie chciał rozmawiać z sędzią, który wezwał go do siebie, by przedstawić swój punkt widzenia na tę sytuację.

Ale to nie koniec. W drugiej połowie Nyom powalił na ziemię Ansu Fatiego, po czym natychmiast do niego podbiegł i zaczął wykrzykiwać "Mając 18 lat, tak się kładziesz?!".

Pierwsza porażka Barcelony w sezonie

Dla Barcelony i Ronalda Koemana porażka z Getafe była pierwszą w tym sezonie. Po czterech meczach zajmują 9. miejsce w lidze, ale większość zespołów z La Ligi zdążyła już rozegrać 5 lub sześć spotkań. Getafe jest wiceliderem. Teraz przed Barceloną El Clasico (sobota, 16). Ale zanim podejmie Real, zagra w Lidze Mistrzów z Ferencvarosem (wtorek, 21).

