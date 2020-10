Media: FC Barcelona porozumiała się z nowym napastnikiem! Hitowy transfer już w styczniu?

O transferze Depaya do Barcelony mówi się już dłuższy czas. Według wielu źródeł transfer miał zostać przeprowadzony już latem, ale nie doszedł do skutku. Niedawno włoski dziennikarz, Nicolo Schira informował, że do klubu przyjdzie właśnie holenderski napastnik, a także Erik Garcia z Manchesteru City. Zdaniem Schiry, Garcia podpisze 5-letni kontrakt. Nie wiadomo, jak długo będzie obowiązywała umowa Depaya. Mieli już przejść testy medyczne w klubie.

Barcelona może pozyskać napastnika z Ligue 1. Jest porozumienie!

Według dziennikarzy "Sportu" na porozumienie pomiędzy Barceloną a obecnym klubem Depaya Olympique Lyon nie trzeba było długo czekać. Francuzi wiedzą, że zimą może pojawić się jedyna okazja, żeby wyraźnie zarobić na sprzedaży zawodnika. Jego kontrakt z drużyną z Ligue 1 wygasa z końcem czerwca 2021 roku. Dlatego władze drużyny z Lyonu myślą o sprzedaży swojej gwiazdy już w styczniu.

Kluczową kwestią jest sprawa płac w Barcelonie, które miały zostać stopniowo obniżone. Tym samym, żeby pozwolić sobie na opłacanie Depaya, trzeba byłoby pozbyć się zawodników, którzy obecnie nie grają dużo, a zajmują sporą część budżetu na wynagrodzenia. Do tej pory najczęściej wspominało się o możliwym odejściu Ousmane'a Dembele i Martina Braithwaite'a.

Depay: Jeśli będę tu do końca czerwca, będę szczęśliwy. Jeśli do stycznia, zobaczymy

- Wiele osób pyta mnie o sprawę mojej przeszłości i nieudanego transferu z lata. Tej pierwszej nie jestem w stanie przewidzieć, a drugą chciałbym zamknąć, ten okres jest już za mną. Jestem zadowolony z gry dla Olympique Lyon i bycia jego kapitanem. To świetne miejsce. Jeśli będę tu do końca czerwca, będę szczęśliwy. Jeśli do stycznia, zobaczymy - mówił Depay na niedawnej konferencji prasowej Olympique Lyon.

W tym sezonie ligi francuskiej Depay wystąpił dla Lyonu w sześciu spotkaniach, w których udało mu się zdobyć cztery gole. Dla drużyny gra od stycznia 2017 roku, gdy trafił tam z Manchesteru United. Wcześniej grał w PSV Eindhoven, którego jest wychowankiem. Depay jest także reprezentantem Holandii - do tej pory zagrał w kadrze w 53 meczach i strzelił 19 bramek.

