Real Madryt walczy z czasem. Gwiazda może wrócić już na El Clasico

Sztab medyczny Realu Madryt ciężko pracuje nad doprowadzeniem Edena Hazarda do pełni sprawności jeszcze przed 24 października, kiedy obędzie się El Clasico. Jak zauważa "Mundo Deportivo", napastnik nie trenuje z resztą zespołu, jednak praca nad powrotem do zdrowia w ośrodku treningowym Valdebedas prawdopodobnie umożliwi Belgowi grę już w najbliższym meczu Ligi Mistrzów.

Eden Hazard wraca do zdrowia szybciej, niż przewidywano. Czy zagra z Szachtarem Donieck?

"Celem było wyleczenie się na El Clasico na Camp Nou, 24 października i na razie wydaje się, że nie jest to niemożliwe. Hazard ciężko pracuje z fizjoterapeutami na siłowni, aby dolegliwość w prawej nodze zniknęła, nie zapominając o kontynuowaniu leczenia operowanej kostki, która stała się jego koszmarem" - czytamy w hiszpańskim dzienniku.

Jednocześnie Eden Hazard może wrócić do treningów z drużyną już przed meczem grupowym Ligi Mistrzów, w którym Real Madryt zmierzy się z Szachtarem Donieck (21 października). Wciąż nie wiadomo jednak, czy belgijski napastnik wystąpi w spotkaniu. Wszystko zależy od decyzji Zinedine'a Zidane'a, który jak zaznacza "Mundo Deportivo", wciąż powtarza, że dopóki 29-latek nie będzie zdrowy w 100 procentach, nie zagra w żadnym meczu.

Jednak dyspozycyjność Edena Hazarda na mecz w Lidze Mistrzów najpewniej umożliwiłaby mu występ kilka dni później w El Clasico. Warto zaznaczyć, że w obecnym sezonie reprezentant Belgii nie zagrał w ani jednym spotkaniu Realu Madryt, dlatego mecz z FC Barceloną mógłby być jego debiutem.

Eden Hazard dołączył do Realu Madryt latem 2019 roku, jednak od tamtego czasu zmaga się z szeregiem kontuzji, które wykluczyły go z wielu spotkań. We wszystkich rozgrywkach Belg rozegrał zaledwie 22 mecze, w których strzelił jednego gola oraz zanotował 7 asyst.