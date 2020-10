Barcelona chce dokonać zimą trzech transferów. Padają konkretne nazwiska

Hiszpańscy dziennikarze informują, że Barcelona chce za niewielkie pieniądze sprowadzić zimą na Camp Nou Memphisa Depaya, Erica Garcię i Georginio Wijnalduma. Wszyscy trzej byli latem wymieniani w gronie potencjalnych wzmocnień "Blaugrany". Ostatecznie żaden z nich nie trafił do Katalonii, ale mają umowy obowiązujące do czerwca przyszłego roku i w tym działacze Barcelona widzą swoją szansę. Styczeń-luty to będzie ostatni moment, by dotychczasowi pracodawcy wspomnianej trójki (odpowiednio: Lyon, Manchester City i Tottenham) mogli na nich zarobić.

Barcelona myśli o wzmocnieniach

Barcelona wie, że by pozyskać tych zawodników, musi wcześniej kogoś sprzedać. Najbardziej prawdopodobne jest odejście Ousmane Dembele lub Martina Braithwaite'a. Jeśli nie uda się zebrać pieniędzy na zimowe transfery, Barcelona będzie chciała pozyskać Depaya, Garcie i Wijnalduma w najbliższym letnim oknie transferowym. Wtedy jednak każdy z nich będzie wolnym piłkarzem i może otrzymać oferty z innych klubów.

W ostatnich tygodniach Katalończycy pozbyli się m.in. Luisa Suareza, Ivana Rakiticia i Arturo Vidala. Sprowadzili Sergino Desta z Ajaksu Amsterdam. Klub z Camp Nou przeżywa zapaść finansową. W najbliższych dniach mają odbyć się rozmowy z piłkarzami na temat kolejnej obniżki pensji.

