Messi może przedłużyć kontrakt z Barceloną. Suarez zdradził, co musi się stać

Kilka tygodni temu wydawało się, że dojdzie do sensacji i Leo Messi opuści Barcelonę. Argentyńczyk chciał skorzystać z klauzuli, która pozwalała mu odejść za darmo na rok przed końcem kontraktu. W umowie był zapis, który mówił, że jeśli do 10 czerwca Messi poinformuje klub o swoich zamiarach, to będzie mógł opuścić Blaugranę. Prawnicy kapitana katalońskiego klubu przekonywali, że skoro sezon wydłużył się przez pandemię, to i specjalna klauzula powinna mieć zmienioną datę, jednak władze klubu oraz ligi hiszpańskiej miały odmienne zdanie. Messi nie chciał ryzykować przegranej batalii prawnej, więc zacisnął zęby i pozostał w Barcelonie na co najmniej kolejny sezon.

Jest szansa na przedłużenie kontraktu Messiego. Suarez zdradził, co musi się stać

- Z szacunku dla mojej relacji z Leo, nie będę mówił, o czym wtedy rozmawialiśmy. On przeżył bardzo trudną sytuację. Chciał odejść, ale mu nie pozwolono - o sytuacji swojego przyjaciela opowiedział Luis Suarez. - Klub powinien uszanować jego decyzję - dodał.

Urugwajczyk, którego Barcelona w trakcie letniego okna transferowego wypchnęła z klubu (obecnie jest on piłkarzem Atletico Madryt) zdradził jednak, że istnieje szansa na to, by Messi pozostał w Barcelonie na kolejne lata. - Jeśli Leo poczuje się komfortowo i znów będzie szczęśliwy, a w klubie pojawi się inna dyrekcja, to może będzie chciał kontynuować grę w Barcelonie.

