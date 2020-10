Nowy nabytek Barcelony zestresował się na prezentacji. Nic mu nie wychodziło [WIDEO]

W czwartek Barcelona oficjalnie ogłosiła pozyskanie Sergino Desta z Ajaksu Amsterdam. 19-letni piłkarz podpisał kontrakt do końca czerwca 2025 sezonu, wpisując w nim klauzulę wykupu w wysokości 400 milionów euro. To pierwszy Amerykanin w historii Barcy. Wychowanek Ajaksu kosztował 21 milionów euro, a dodatkowe 5 milionów zostało zapisane w formie bonusów. Dest nie popisał się podczas prezentacji powitalnej. Można ją porównać do słynnej prezentacji Pawła Brożka, gdy Polak chciał podbić Półwysep Iberyjski.

Filmik stał się hitem w sieci, a kibice nabijają się z nowego zawodnika Barcelony. W tym miejscu warto jednak zacytować Johana Cruyffa. - Technika nie polega na tym, aby żonglować piłką do tysiąca. Każdy to może zrobić, jeśli tylko będzie ćwiczył. Ale wtedy nadajesz się do pracy w cyrku. Technika polega na precyzyjnym podaniu piłki jednym dotknięciem, z odpowiednią prędkością, do nogi kolegi z zespołu - powiedziała kiedyś legenda Barcelony.

Reprezentant USA w Barcelonie

Dest był wychowankiem Ajaksu. W pierwszej drużynie holenderskiego zespołu wystąpił łącznie w 37 meczach, w których strzelił 2 bramki i zanotował 6 asyst. We wrześniu ubiegłego roku zadebiutował także w reprezentacji Stanów Zjednoczonych, którą sam wybrał, choć mógł występować w kadrze Holandii, gdyż urodził się w Almere, niedaleko Amsterdamu.

