Hazard znów nie mógł zagrać w Realu. Klub wydał oświadczenie. Długa przerwa

Eden Hazard miał wystąpić w pierwszym składzie Realu Madryt. Już przed ogłoszeniem wyjściowej jedenastki, dziennikarze "ESPN" informowali o kontuzji Belga. We wtorek władze Realu Madryt potwierdziły na stronie klubu doniesienia mediów. Klub nie podał informacji o tym, jak poważny jest uraz zawodnika oraz jak długo będzie trwał okres rekonwalescencji.

Po testach przeprowadzonych na naszym zawodniku przez służby medyczne Realu Madryt zdiagnozowano u Edena Hazarda uraz mięśni prawej nogi. Oczekujemy dalszego rozwoju wydarzeń

- napisano w oświadczeniu klubu.

Eden Hazard ponownie kontuzjowany. Real Madryt oczekuje na pełne wyniki badań

Według medialnych doniesień kontuzja Edena Hazarda wykluczy go z gry przez najbliższe 3-4 tygodnie. To oznacza, że zawodnik Realu Madryt nie wystąpi w spotkaniach La Liga przeciwko Levante i Cadiz. Dodatkowo pod znakiem zapytania stoi dyspozycja piłkarza w El Clasico, które odbędzie się 24 lub 25 października. Jest to kolejna kontuzja Edena Hazarda odkąd dołączył do Realu Madryt. Już w pierwszym sezonie belgijski pomocnik nie występował regularnie z powodu problemów zdrowotnych w głównej mierze związanych z urazem kostki.

Reprezentant Belgii odszedł z Chelsea do Realu Madryt w lipcu 2019 roku, a z mistrzem Hiszpanii związał się kontraktem obowiązującym do 2024 roku. W poprzednim sezonie Eden Hazard rozegrał zaledwie 22 spotkania we wszystkich rozgrywkach krajowych oraz międzynarodowych, strzelając jednego gola oraz notując siedem asyst. Warto wspomnieć, że w bieżących rozgrywkach zawodnik nie wystąpił w ani jednym spotkaniu.