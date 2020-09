Zidane ostro skrytykowany za swoją decyzję. "Powinien podać się do dymisji"

Jović trafił na Santiago Bernabeu latem zeszłego roku aż za 60 milionów euro, podpisując z klubem sześcioletnią umowę. W pierwszym sezonie Serb rozegrał jednak 26 meczów, w których zdobył zaledwie dwie bramki i zanotował dwie asysty. Teraz jego przyszłość w klubie stoi pod znakiem zapytania, a Real prawdopodobnie chciałby odzyskać część zainwestowanej w napastnika kwoty.

"Zidane powinien podać się do dymisji"

Zinedine Zidane podjął decyzję, że Jović może odejść z Realu Madryt. Josep Pedrerol, hiszpański dziennikarz, zwrócił uwagę, że Serb trafił na Santiago Bernabeu tylko dlatego, że bardzo chciał tego francuski trener, który przekonał działaczy "Królewskich", aby wydać na niego aż 60 milionów euro. Francuz zdecydował, że woli mieć w swoim zespole Borję Mayorala niż Jovicia.

- Jeśli Zidane się na to zgodził, to powinien podać się do dymisji. To on wybrał Jovicia. Szefowie Realu Madryt byli bardzo niezadowoleni, gdy płacili za niego aż 60 milionów euro. On nalegał, a władzom trzęsły się dłoni, gdy wydawali takie pieniądze - podkreślił Pedrerol. - Zidane wówczas uważał, ze go potrzebuje. Teraz, po roku, twierdzi, że już nie warto stawiać na Jovicia. Są trenerzy, którzy nie powinni decydować o transferach. Zwłaszcza że Zidane jest osobą, która nie poświęca całego swojego czasu piłce nożnej - zakończył hiszpański dziennikarz.

Według ostatnich doniesień mediów Jović ma trafić na roczne wypożyczenie do Serie A. Zainteresowane pozyskaniem Serba miały być Roma, Inter Mediolan i AC Milan. Faworytem do jego pozyskania aktualnie wydaje się być zespół z Rzymu.

