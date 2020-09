"Zostałem ogłoszony złym gościem" - Koeman skomentował transfer Suareza i smutek Messiego

W niedzielę o godzinie 21:00 FC Barcelona zagra pierwszy oficjalny mecz w sezonie 2020/21. Rywalem zespołu Ronalda Koemana będzie Villarreal. Holenderski trener udzielił wywiadu, w którym odniósł się m.in. do ruchów kadrowych w drużynie i odejść m.in. Luisa Suareza oraz Arturo Vidala.

REKLAMA

Zobacz wideo Barcelona weźmie nowego trenera tylko na chwilę? "Straszna sytuacja" [SEKCJA PIŁKARSKA #59]

- Najważniejsi są zawodnicy, których mamy w zespole. Mamy kilka tygodni na poprawę gry drużyny i być może na sprzedanie jeszcze kogoś. Na razie mamy jednak przed sobą trudne mecze i nie zastanawiamy się nad tym, co stanie się z niektórymi zawodnikami - powiedział Koeman, cytowany przez "Forbesa".

- Niczego nie wykluczam, ale na razie mogę mówić tylko o zawodnikach, których mam. Nie będę mówił o transferach. Barcelona rozgląda się za piłkarzami, którzy mogą poprawić jakość zespołu, ale tak się dzieje każdego roku i to nic szczególnego - dodał.

Holender opowiedział też o odczuciach Lionela Messiego, który wyraził niezadowolenie z odejścia Suareza do Atletico. - To normalne, że zawodnik jest smutny, gdy po wielu latach wspólnej gry i sukcesów z drużyny odchodzi jego przyjaciel. Najważniejszą rzeczą dla mnie jest jednak podejście Messiego do treningu. Nigdy nie zauważyłem, by lekceważył zajęcia. Nie mam żadnych wątpliwości w tym względzie - powiedział Koeman.

- W sprawie Suareza zostałem ogłoszony złym gościem, ale to nie tak. Po moim telefonie do Luisa okazałem mu szacunek jako człowiekowi i jako zawodnikowi. Trenował z nami do ostatniego dnia w klubie. Powiedziałem mu, że jeśli zostanie, to może mieć problemy z grą, jednak jeśli zostanie zawodnikiem Barcelony, to liczyłbym na niego

- Takie decyzje są częścią klubu. Zanim podpisałem kontrakt z Barceloną, klub rozważał zmianę kilku rzeczy i ja te zmiany poparłem. To nie tylko moje decyzje, ale także całego klubu. W przypadku Luisa porozmawialiśmy szczerze, pojawiła się opcja transferu do Atletico, więc nie robiliśmy mu żadnych przeszkód, życząc wszystkiego, co najlepsze. Zasłużył na szacunek i to mu okazaliśmy

Na koniec Koeman odniósł się do Ansu Fatiego, który ma być jednym z najważniejszych piłkarzy w jego zespole. - To wspaniały talent. Fati zagrał kapitalny mecz w reprezentacji Hiszpanii i pokazał, że jest przyszłością tego klubu. Już w tak młodym wieku udowodnił, że jest wystarczająco dobry, by grać w Barcelonie.

Masz ciekawy temat związany ze sportem? Wiesz o czymś, co warto nagłośnić? Chcesz zwrócić uwagę na jakiś problem? Napisz do nas: sport.kontakt@agora.pl

Czytaj też:

Pobierz aplikację Sport.pl LIVE na Androida i na iOS-a

Sport.pl Live .