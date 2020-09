Kolejny piłkarz FC Barcelony skreślony! Kibice w szoku. Nie dostał nawet numeru

Riqui Puig jest wychowankiem katalońskiego klubu i jednym z jej największych talentów młodego pokolenia. Wielu kibiców widzi w nim następcę Xaviego, a pod koniec sezonu kibice wręcz domagali się Puiga na boisku, bo gdy grał, to sprawiał bardzo dobre wrażenie, W ostatnich dniach zrobiło się głośno wokół 21-letniego piłkarza po słowach Ronalda Koemana, który oznajmił, że młody Hiszpan powinien zostać wypożyczony do innego klubu. Nie spodobało się to fanom Barcy. - Młodzi muszą grać, a nie siedzieć na ławce. Powiedziałem Riquiemu, że nie będzie dostawał zbyt wielu szans, bo konkurencja na jego pozycji jest mocna. On ma w tym klubie przyszłość, dlatego doradziłem mu wypożyczenie - oznajmił Koeman na sobotniej konferencji prasowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Boniek dla Sekcji Piłkarskiej: Jak ogląda się mecze reprezentacji, to trochę to męczy

Riqui Puig skreślony przez Koemana? Nie dostał numeru na nowy sezon

Zaskoczone całą sytuacją jest nie tylko otoczenie samego zawodnika, ale i kibice Barcelony, którzy uważają Puiga za jeden z największych klubowych talentów. - Myślę, że Koeman będzie potrzebował tego młodego chłopaka w zespole także z powodów czysto pozaboiskowych. Wielu fanów już okazuje niezadowolenie na wieść, że trener rezygnuje z Puiga, a kibice bardzo go sobie cenią - powiedział w rozmowie z ESPN Stephen Nicol, były zawodnik Liverpoolu.

Wygląda na to, że Puig został skreślony przez Koemana. "El Chiringuito TV" ujawnił za pośrednictwem swojego konta w mediach społecznościowych numery piłkarzy Barcelony na nowy sezon, a na liście nie znalazł się Puig.

Wszystko zatem wskazuje na to, że piłkarz będzie mógł występować tylko w rezerwach katalońskiego klubu. Nie jest on jedynym, którego to spotkało. Ta sytuacja dotyczy także Ronalda Araujo, Rafinhę oraz Jeana-Claira Todibo. FC Barcelona bez Puiga w niedzielę zagra pierwszy mecz w nowym sezonie. W La Liga podejmie na Camp Nou Villareal. Puig w poprzednim sezonie ligi hiszpańskiej rozegrał jedenaście meczów, w których zaliczył dwie asysty. Był to jego pierwszy sezon, w którym był na stałe częścią seniorskiej drużyny Barcelony.

Masz ciekawy temat związany ze sportem? Wiesz o czymś, co warto nagłośnić? Chcesz zwrócić uwagę na jakiś problem? Napisz do nas: sport.kontakt@agora.pl

Przeczytaj także: