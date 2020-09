Wymowne wpisy legend ws. postu Messiego! Bartomeu powinien zapaść się pod ziemię

- To będzie dziwne uczucie, aby oglądać ciebie w innej koszulce. Ale jeszcze dziwniejsze będzie grać przeciwko tobie. Zasłużyłeś na lepsze pożegnanie, godne jednego z największych piłkarzy w historii klubu, a nie na to, by cię wyrzucili w taki sposób - tak Leo Messi skomentował odejście Luisa Suareza.

Byli gracze Barcelony komentują opuszczenie Barcelony przez Suareza i uderzają w Bartomeu. "Niestety, taka jest rzeczywistość"

Byli piłkarze Barcelony zareagowali na komentarz argentyńskiej gwiazdy Barcy, nie zgadzając się z działaniem prezesa Blaugrany Josepa Marię Bartomeu, który pozwolił za darmo odejść Luisowi Suarezowi z ekipy z Camp Nou do Atletico Madryt.

Jako pierwszy Neymar, były piłkarz Blaugrany, który napisał na Instagramie, odpowiadając na posta Messiego. - Niesamowite, jak oni to robią. Później do dyskusji włączył się Cesc Fabregas, obecnie zawodnik AS Monaco, a w przeszłości pomocnik Barcy, wysyłając wymowną emotikonkę, przedstawiającą aplauz.

Całą sytuację związana z Suarezem skomentował również Dani Alves, który występował z Suarezem przed dwa sezony w barwach Barcelony. - Niestety, taka jest rzeczywistość, która trwa od dawna. Potwierdza się to rok po roku! Nie chodzi o wygrywanie czy przegrywanie. Chodzi o szacunek, a oni tego nie znają - napisał brazylijski obrońca. Była legenda Barcelony, Samuel Eto'o również wtrącił się do dyskusji: - Elegancji nie można kupić. Uważaj i myśl o sobie - w taki sposób napisał Kameruńczyk o Suarezie.

W 2014 roku Liverpool sprzedał Suareza do Barcelony za około 80 milionów euro. Do tej pory napastnik strzelił dla katalońskiego zespołu 195 goli i zaliczył 113 asyst.

