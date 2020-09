Leo Messi nie miał litości dla Bartomeu. Tak pożegnał Luisa Suareza

O odejściu Luisa Suareza z Barcelony wiadomo było już od kilku tygodniu. Początkowo wydawało się, że Urugwajczyk zasili Juventus, ale ostatecznie związał się Atletico Madryt, które pozyskało go jako wolnego zawodnika. Nie oznacza do jednak, że Katalończycy nie otrzymają za niego żadnych pieniędzy. Otrzymają sześć milionów euro, jeśli Atletico z Suarezem w kadrze dotrze do ćwierćfinału w dwóch najbliższych sezonach Ligi Mistrzów. Napastnik odszedł z Barcelony w złych stosunkach z Josepem Marią Bartomeu. Przedwczesne pożegnanie Suareza nie spodobało się także Leo Messiemu.

REKLAMA

Zobacz wideo Legia znów zmienia trenera. Ósmy szkoleniowiec w 5 lat [SEKCJA PIŁKARSKA #64]

Messi: Już nic mnie nie zaskakuje w tym klubie

- Już od pewnego czasu wiedziałem, że odejdziesz, przyzwyczajałem się do tej myśli, ale dopiero teraz, po wejściu do szatni, zdałem sobie sprawę, jak będzie mi bez ciebie trudno. Nie tylko na boisku, ale i poza nim. Będziemy bardzo tęsknić za tobą i twoją rodziną. Za nami mnóstwo spędzonych razem lat, wypitych yerba mate, kolacji i spotkań. Nigdy tego nie zapomnę. To będzie dziwne uczucie, aby oglądać ciebie w innej koszulce. Ale jeszcze dziwniejsze będzie grać przeciwko tobie. Zasłużyłeś na lepsze pożegnanie, godne jednego z największych piłkarzy w historii klubu, a nie na to, by cię wyrzucili w taki sposób. Ale, szczerze mówiąc, w tym momencie nic mnie już nie zaskakuje - napisał na Instagramie Messi.

W 2014 roku Liverpool sprzedał Suareza do Barcelony za około 80 milionów euro. Do tej pory napastnik strzelił195 goli i zaliczył 113 asyst.

Masz ciekawy temat związany ze sportem? Wiesz o czymś, co warto nagłośnić? Chcesz zwrócić uwagę na jakiś problem? Napisz do nas: sport.kontakt@agora.pl

Przeczytaj też: