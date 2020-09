Oficjalnie: Luis Suarez odchodzi z FC Barcelony. Jest potwierdzenie klubów

O odejściu Luisa Suareza z FC Barcelony wiadomo było już od kilku tygodniu. W poniedziałek wicemistrzowie Hiszpanii osiągnęli porozumienie z piłkarzem, dotyczące rozwiązania jego kontraktu. Napastnik zgodził się na utratę części pieniędzy zapisanych w umowie, aby już teraz móc za darmo odejść z zespołu wicemistrza Hiszpanii.

Oficjalnie: Luis Suarez podpisał kontrakt z nowym klubem

W środę wieczorem o pozyskaniu Suareza poinformowało Atletico Madryt. Do drużyny Diego Simeone 33-latek przejdzie za darmo. Nie oznacza do jednak, że Katalończycy nie otrzymają za niego żadnych pieniędzy. Otrzymają, jeśli spełnione zostaną określone warunki. Jeżeli Atletico z Suarezem w kadrze dotrze do ćwierćfinału w dwóch najbliższych sezonach Ligi Mistrzów, Barcelona otrzyma 6 mln euro.

Suarez ma odgrywać kluczową rolę w zespole Simeone. Kiedy urugwajski napastnik został w sierpniu wystawiony na sprzedaż przez Barcelonę, początkowo Atletico wykluczyło możliwość sprowadzenia go ze względu na sytuację finansową. Tylko po usilnych namowach właśnie ze strony trenera zespołu, udało się skłonić prezesa klubu Miguela Angela Gila Marina do realizacji tego transferu. "Marca" podaje, że Suarez ma być centralnym punktem madryckiej drużyny. Urugwajczyk nie tylko doskonale radzi sobie w polu karnym, ale ciężko również pracuje poza nim. - W rzeczywistości te dwie cechy razem tworzą idealnego napastnika Simeone - model, do którego Radamel Falcao, Diego Costa i Antoine Griezmann pasowali w przeszłości - napisał w dzienniku "Marca" Isaac Suarez.

