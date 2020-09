"Real mógłby kupić Lewandowskiego czy Haalanda, ale i tak wcale by nie zagrali"

W swoim cotygodniowym podsumowaniu meczów La Liga dziennikarz "El Chiringuito" stwierdził, że Zinedine Zidane nie potrafi w pełni wykorzystać potencjału swoich piłkarzy i nie zrobiłby tego nawet gdyby Real Madryt pozyskał największe gwiazdy światowego futbolu.

"Haaland, Cavani czy Lewandowski i tak wcale by nie zagrali"

- Real Madryt mógłby podpisać kontrakt z Haalandem, Cavanim albo Lewandowskim, a i tak nie zagraliby wcale. Mimo to nie można kwestionować decyzji Zidane'a, ponieważ zdobywa tytuły. Lepiej go nie złościć - powiedział w "El Chiringuito" hiszpański dziennikarz, który zwrócił uwagę na trudną sytuację kupionych piłkarzy.

- Zidane zdobył wiele tytułów i nie można tego podważać, ale kupił Jovicia i nie daje mu szans na grę. Serb kosztował 60 mln euro, a on nie chce go wykorzystywać. Nie chce też Mariano, ani Borji Mayorala. W zremisowanym 0:0 meczu wystawił napastnika i pozwolił na debiut dwóch juniorów - kontynuował dziennikarz.

Jednocześnie Pedrerol skomentował sytuację Jamesa Rodrigueza oraz Garetha Bale'a, którzy grają już w Prermier League: Kolumbijczyk trafił do Evertonu, za to Walijczyk wrócił do Tottenhamu Hotspur. - Zidane dużo wie o piłce nożnej, ale nie kochał Jamesa, który w sobotę był najlepszy w Evertonie... nie lubił też Bale'a, więc teraz zobaczymy, jak poradzi sobie u Mourinho - zakończył Josep Pedrerol.