Real Madryt może pozyskać byłego napastnika PSG! Nawiązano kontakt

Edinson Cavani to legenda PSG. Urugwajczyk odszedł z ekipy mistrzów Francji po siedmiu latach. Jego kontrakt wygasł wraz z zakończeniem sezonu 20191/2020. Teraz szuka nowego klubu. Media prześcigają się w informacjach na temat przyszłości Cavaniego. Mówiono, że może trafić do Atletico, Leeds, Romy lub Juventusu. Tymczasem "Marca" twierdzi, że przedstawiciele piłkarza nawiązali kontakt z Realem Madryt.

Cavani w Realu Madryt?

Hiszpański dziennik dodaje, że problemem może być pensja, jakiej oczekuje Urugwajczyk. Cavani chciałby zarabiać siedem mln euro rocznie, a ma 33 lata. Z drugiej strony, grał już m.in. we Francji i we Włoszech. To uznana marka na europejskich boiskach. "Marca" przekonuje, że wielu kibiców Realu ucieszyłoby się na ten transfer.

33-letni Cavani rozegrał w PSG 301 meczów, w których strzelił 200 goli (jest najlepszym strzelcem w historii klubu) i zaliczył 43 asysty. W przeszłości grał w Napoli i Palermo. Real Madryt w niedzielę przystąpił do nowego sezonu LaLiga. W pierwszym meczu zremisował bezbramkowo na wyjeździe z Realem Sociedad.

