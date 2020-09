FC Barcelona kupuje piłkarza Manchesteru City. Guardiola nie dał rady go przekonać

Manchester City poinformował kilka tygodni temu, że nie doszedł do porozumienia w sprawie nowego kontraktu z 19-letnim obrońcą. Sytuację wykorzystać chce FC Barcelona, która czeka na oficjalną decyzję ws. przyszłości piłkarza. Jeżeli transfer zostanie sfinalizowany, Hiszpan wróci do klubu po trzech latach rozłąki.

Umowa Barca-City ws. Erica Garcii. 18 milionów. Zostanie oficjalnie ogłoszona, gdy ludzie Pepa podpiszą kolejnego środkowego obrońcę

- powołuje się na Josepa Pedrerola dziennikarz hiszpańskiego "Sportu".

Eric Garcia chce odejść z Manchesteru City

Eric Garcia jest związany kontraktem z Manchesterem City do końca czerwca 2021 roku. W seniorskiej drużynie rozegrał 23 mecze, w których zanotował jedną asystę. Regularne występy zaczął po przerwie wywołanej pandemią koronawirusa, występując w ośmiu z dwunastu meczów.

- Ogłosił nam, że nie chce przedłużać kontraktu z Manchesterem City. Ma ważną umowę jeszcze przez rok. My go chcemy, on nie, więc sądzę, że zamierza grać w innym klubie - przyznał szkoleniowiec Manchesteru City Pep Guardiola na początku sierpnia. Eric Garcia dołączył do Manchesteru City w 2017 roku będąc jeszcze młodzieżowcem. Zanim dołączył do pierwszego składu, reprezentował drużyny U18, U19 oraz U23. Łącznie w karierze rozegrał 73 mecze, w których strzelił sześć goli oraz zanotował dwie asysty.

Anglicy i tak szukają nowego obrońcy. Według doniesień medialnych starają się pozyskać obrońcę SSC Napoli, Kalidou Koulibaly'ego. Problemem są jednak żądania Włochów, którzy chcą blisko 80 mln euro.