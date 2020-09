Real Madryt traci punkty w pierwszej kolejce. Powrót Davida Silvy po 10 latach

Chociaż Real Madryt zagrał w Sociedad nieźle i przeważał przez większość meczu, to po pierwszej kolejce La Ligi czuć będzie niedosyt. Nie tylko dlatego, że nie zdobył trzech punktów, ale też dlatego, że w okolicach pola karnego gospodarzy brakowało mu konkretnych zagrań i zagrożenia pod bramką Alejandro Remiro.

Real Madryt stracił punkty w pierwszej kolejce

Mimo że Real Sociedad nastawił się na głęboką defensywę i oczekiwanie na kontrataki, to właśnie on miał najlepszą sytuację w meczu. Tuż przed przerwą nie popisał się jednak Alexander Isak, którego uderzenie we wspaniałym stylu odbił Thibaut Courtois. W drugiej połowie niezły strzał oddał Karim Benzema, jednak i on nie był w stanie pokonać Remiro.

Mecz w Sociedad stał pod znakiem powrotów. W podstawowym składzie Realu Madryt znalazł się Martin Odegaard, który poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu właśnie w Realu Sociedad. W zespole gospodarzy zadebiutował zaś David Silva, który ostatnie 10 lat spędził w Manchesterze City. Ostatni mecz w lidze hiszpańskiej 34-letni pomocnik rozegrał 4 maja 2010 roku jeszcze jako piłkarz Valencii.

W następnej kolejce Real Madryt zagra na wyjeździe z Realem Betis (sobota, 21:00), a Real Sociedad, też poza swoim stadionem, zagra z Elche (sobota, 18:30).

