Piłkarz Barcelony rzuca wyzwanie Koemanowi. Chce mu udowodnić, że ten się myli

Dziennikarz "Sportu", Ivan San Antonio poinformował, że Riqui Puig miał stwierdzić, że w tym momencie nie chce odchodzić z klubu, a jego pozostanie w drużynie ma być "praktycznie rzeczywistością". To oznacza, że młody pomocnik nie zgadza się ze słowami trenera Barcelony, Ronalda Koemana, który chciał, żeby odszedł na wypożyczenie.

Koeman chciał zrezygnować z Puiga, ale Hiszpan nie zamierza odejść

Holender mówił o tym nawet na konferencji prasowej przed meczem Pucharu Gampera, w którym Puiga nie było nawet w kadrze meczowej. - Dla niego najważniejsze jest teraz, żeby grać, a tu nie dostanie szans - wskazał Koeman. Według "Sportu" Puig ma teraz myśleć o zaimponowaniu szkoleniowcowi. Chce "zdobyć jego zaufanie i pokazać, że jest gotowy na każde wyzwanie".

Barcelona myśli o wypożyczeniu Puiga już od listopada

Już w listopadzie 2019 roku w podobny sposób, jak Koeman o Puigu wypowiadał się dyrektor sportowy klubu, Patrick Kluivert. To on pierwszy twierdził, że potrzeba mu wypożyczenia do innego klubu, żeby się ogrywać. Wtedy jednak Hiszpan był używany w ligowych spotkaniach przez ówczesnego trenera Quique Setiena.

Puig gra dla pierwszego składu FC Barcelony od zeszłego roku, choć formalnie przeniesiono go do niego z zespołu rezerw w lipcu. Do tej pory w 15 występach zanotował trzy asysty, grając jedynie w La Liga i Pucharze Króla. Nie zadebiutował jeszcze w Lidze Mistrzów.

