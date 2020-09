Oficjalnie! Gareth Bale w Tottenhamie. Real pożegnał go w dwóch zdaniach

Gareth Bale był niezadowolony ze swojej sytuacji w Realu Madryt. Walijczyk nie miał dobrych relacji z Zinedinem Zidanem, stracił też miejsce w składzie mistrzów Hiszpanii. W poprzednim sezonie Bale wystąpił w 20 meczach, przebywając na boisku średnio przez 63 minuty. W tym czasie Walijczyk strzelił raptem trzy gole i zanotował dwie asysty.

W sobotę Real Madryt poinformował w oficjalnym komunikacie, że Gareth Bale został wypożyczony do Tottenhamu na najbliższy sezon. - Nasz klub życzy powodzenia zawodnikowi, który jest częścią jednego z najbardziej udanych okresów w naszej historii - podkreślił Real w komunikacie. Jeden z kibiców zwrócił jednak uwagę, że cały komunikat zawierał jedynie... 2 zdania. - Gareth Bale wygrał więcej razy Ligę Mistrzów w Madrycie, niż dostał zdań w swojej pożegnalnej wiadomości od klubu - napisał na Twitterze.

Sytuację Bale'a skomentował też menedżer Tottenhamu, Jose Mourinho. - Na razie Gareth jest zawodnikiem Realu Madryt i muszę to uszanować. Znam go jednak bardzo dobrze, bo chciałem go sprowadzić do Madrytu, gdy pracowałem w Realu. Za mojej kadencji nie było to jednak możliwe, ale prezes i tak poszedł za moimi myślami i ściągnął go do klubu niedługo po moim odejściu. Nawet Gareth o tym wiem. Kadra klubu jest jak puzzle. Dopiero gdy określona liczba części do siebie pasuje, możemy mówić o całości - mówił kilka dni temu Mourinho.

Bale grał w Madrycie od 2013 roku, kiedy trafił do Realu z Tottenhamu. W hiszpańskim klubie aż czterokrotnie wygrał Ligę Mistrzów i dwukrotnie sięgnął po mistrzostwo kraju.

