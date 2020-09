Zebrali podpisy pod wotum nieufności dla Bartomeu! "Dojdzie do głosowania ws. odwołania"

W 2021 roku odbędą się wybory na prezesa Barcelony. Josep Maria Bartomeu nie może w nich wystartować, ale liczył, że władza pozostanie w rękach któregoś z jego sojuszników. Tymczasem dokończenie tej kadencji wydaje się niepewne. Opozycja zaczęła zbierać podpisy pod wotum nieufności wobec obecnego prezesa. Potrzeba było co najmniej 16 521 głosów. Jeśli wniosek spełni wszelkie wymagania formalne, to zostanie powołana komisja, w której zasiąfą dwaj przedstawiciele socios, a także dwóch członków zarządu Barcy oraz przedstawiciel Katalońskiego Związku Piłki Nożnej. Ten ostatni będzie zarazem przewodniczącym komisji, która w ciągu dziesięciu dni będzie musiała rozpatrzyć wniosek.

Jeśli zostanie on zatwierdzony, to Barcelona będzie musiała zorganizować głosowanie ws. odwołania zarządu w mniej niż miesiąc. Jeśli 2/3 głosujących socios będzie za odwołaniem, to władze klubu zostaną odwołane.

Rządy Bartomeu, czyli wtopy, afery i skandale

Kibice mają już dość rządów Bartomeu i jego świty. Zarzuca się im, że źle prowadzą politykę transferową. Wydawali ogromne pieniądze na takich piłkarzy, jak Dembele czy Coutinho i Griezmann, a nie stanowili oni o sile zespołu. Z kolei za grosze Barca pozbywała się zasłużonych zawodników jak Vidal i Rakitić. Głównym jednak powodem irytacji socios jest konflikt pomiędzy Leo Messim a władzami klubu. Nie można też zapominać, że dwa tygodnie temu katalońska policja poinformowała, że mogło dojść do korupcji i nielegalnego wzbogacenia się w tzw. Barcagate. To afera związana z dziwnym zleceniem na robienie czarnego PR przeciwnikom obecnego zarządu, w tym m.in. Leo Messiemu.

