Sensacyjny zwrot akcji ws. Luisa Suareza? Trener Barcelony ujawnił szczegóły

Jak wynika z najnowszych doniesień z katalońskiego radia przenosiny Luisa Suareza do Juventusu zakończyły się fiaskiem ze względu na sprawy związane z jego włoskim obywatelstwem, na rozwiązanie których musiałby czekać dłużej niż do 5 października, a więc dnia, kiedy zostanie zamknięte okno transferowe. Lionel Messi ma namawiać Urugwajczyka do pozostania na Camp Nou.

Koeman nie zamyka drzwi przed dalszą grą Suareza w zespole Barcelony

O sytuację Luisa Suareza spytany został Ronald Koeman, nowy trener katalońskiego klubu, który wcale go nie skreślił. - Rozmawiałem z nim dziś rano. Czekamy, aby zobaczyć, czy odejdzie, czy nie. Szanujemy kontrakty i od pierwszego dnia mówiliśmy, że jeśli zostanie, będzie jeszcze jednym w drużynie - oznajmił Koeman, cytowany przez dziennik "Marca".

Suarez pomimo zdobycia 21 bramek w poprzednim sezonie, w którym przez długi czas leczył kontuzję, już tak nie imponuje formą fizyczną, jak kilka lat temu. Urugwajczyk strzelił w sumie aż 197 goli w 283 występach w Barcelonie, odkąd dołączył do klubu z Liverpoolu latem 2014 roku.

