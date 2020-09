Messi udowodnił swój geniusz. Tylko on mógł to zobaczyć [WIDEO]

Zespół Ronalda Koemana mecz towarzyski z Gironą zaczął w mocnym składzie. W podstawowej jedenastce znaleźli się m.in. Gerard Pique, Jordi Alba, Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Lionel Messi czy Antoine Griezmann. Najlepiej na boisku prezentował się Messi, którego w Barcelonie przecież mogło już nie być.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jest drugie dno wejścia CBA do PZPN. Boniek zakiwał się w tej sytuacji" [SEKCJA PIŁKARSKA #63]

Świetny mecz Leo Messiego i jeszcze lepsza asysta

Messi, który jeszcze kilkanaście dni temu walczył o zgodę na odejście z Barcelony, strzelił dwa gole. Na tym jednak nie poprzestał. Argentyńczyk w starciu z Gironą był świetnie dysponowany, co potwierdzają nie tylko wspomniane bramki, ale także kapitalna asysta drugiego stopnia. W 21. minucie spotkania 33-latek w niezwykły sposób, kompletnie myląc obrońców rywala, dograł piłkę w pole karne do Francisco Trincao, który następnie wystawił ją Philippe Coutinho, a ten wpakował ją do bramki. Zastanawiać może to, jakim cudem Messi dostrzegł Trincao?

W sobotę Barcelona zagra o Puchar Gampera z Elche. Pierwsze spotkanie ligowe zespół Koemana rozegra 27 września, gdy zmierzy się z Villarrealem.

Masz ciekawy temat związany ze sportem? Wiesz o czymś, co warto nagłośnić? Chcesz zwrócić uwagę na jakiś problem? Napisz do nas: sport.kontakt@agora.pl

Przeczytaj także: