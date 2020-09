Piłkarz Realu Madryt dostał astronomiczną ofertę. Zidane chce go zatrzymać

Zobacz wideo Znani polscy piłkarze wracają do Ekstraklasy

Lucas Vazquez jest wychowankiem Realu Madryt, a do pierwszej drużyny awansował pięć lat temu, po rocznym wypożyczeniu do Espanyolu. Skrzydłowy miał spory udział w trzech triumfach w Lidze Mistrzów z rzędu. Ostatnio jednak jego pozycja na Santiago Bernabeu osłabła, a hiszpańskie media spekulują, że zawodnik może przenieść się do ligi katarskiej, gdzie mógłby liczyć na niezwykle lukratywną ofertę.

Lucas Vazquez może odejść do ligi katarskiej. Zidane wolałby, aby piłkarz został na Santiago Bernabeu

"Marca" podała, że Hiszpan już otrzymał propozycję od jednego z tamtejszych zespołów, ale na razie jej nie przyjął. Chcę ją sobie przemyśleć na spokojnie przez kilka dni i liczy, że madrycki klub nie stanie mu na drodze w przypadku zaakceptowania jej.

Lucas Vazquez jest nadal częścią planów Zinedine Zidane'a, ale z drugiej strony francuski szkoleniowiec Realu zdaje sobie sprawę, że sprzedaż skrzydłowego może przynieść klubowi spory zastrzyk gotówki. Wcześniej Lucasem interesowały się Napoli i Tottenham, ale nie przedstawiły 29-latkowi żadnej konkretnej oferty.

W sezonie 2019/20 skrzydłowy zagrał w zaledwie 18 ligowych meczach Realu i strzelił w nich dwa gole. Z zespołem wygrał już w swojej karierze trzy Ligi Mistrzów oraz dwa mistrzostwa Hiszpanii. Kontrakt Lucasa kończy się latem przyszłego roku, więc obecnie jest to jedna z ostatnich szans, aby na nim zarobić. Już od stycznia będzie mógł negocjować z dowolnym klubem i przenieść się do niego za darmo w lecie przyszłego roku.

