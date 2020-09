Trener Atletico Madryt, Diego Simeone zakażony koronawirusem

O chorobie trenera Atletico Madryt poinformowało w sobotni wieczór. Diego Simeone przechodzi chorobę bezobjawowo, jednak teraz czeka go dwutygodniowa kwarantanna. To kolejny przypadek koronawirusa w madryckiej drużynie. Wcześniej, także bezobjawowo, przechodzili go Santiago Arias oraz Diego Costa.

Diego Simeone zakażony koronawirusem

"W piątek piłkarze oraz sztab medyczny przeszli testy na obecność COVID-19 po tym, jak wcześniejsze, wykonane w czwartek testy wykazały, że jedna z osób jest zakażona. Analiza nowych próbek wykazała, że osobą zakażoną jest nasz trener Diego Simeone. Na szczęście nie ma on żadnych objawów i przechodzi teraz domową izolację" - czytamy w oświadczeniu klubu.

Atletio Madryt we wtorek miało rozegrać towarzyski mecz z Cadizem. Pierwsze spotkanie ligowe zespół Simeone zagra 27 września, kiedy zmierzy się z Granadą.

