Damian Kądzior zadebiutował w hiszpańskiej Primera Division

To był pierwszy mecz nowego sezonu Primera Division. Spotkanie jednak nie zachwyciło. Więcej okazji miał Eibar (8 do 6), ale częściej celnie strzelali piłkarze Celty Vigo (3 do 1). W 60. minucie murawę opuścił Takashi Inui. Japończyka zmienił Damian Kądzior, dla którego był to debiut w nowym klubie.

REKLAMA

Zobacz wideo Damian Kądzior o trzęsieniu ziemi w Zagrzebiu: To wyglądało jak koniec świata

28-letni Kądzior nie wyróżnił się niczym szczególnym. Miał jeden udany wślizg w defensywie, a jeśli chodzi o ofensywę - to oddał jeden niecelny strzał z dystansu. Biegał głównie na lewej flance, ale czasami zmieniał stronę. Podawał z celnością 78 procent.

Kądzior to jedyny Polak w lidze hiszpańskiej

Damian Kądzior przez ostatnie dwa lata grał dla Dinama Zagrzeb, do którego sprzedał go Górnik Zabrze za niespełna pół miliona euro. Kądzior uzbierał 77 występów w chorwackim zespole, strzelił 21 goli i miał 22 asysty, a także dwa mistrzostwa kraju. Kilka tygodni temu Dinamo sprzedało go za dwa miliony euro. Czterokrotny reprezentant Polski podpisał trzyletnią umowę z Eibarem.