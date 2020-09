Zidane znów jest wściekły na Hazarda. Powtarza się sytuacja sprzed roku

Kiedy zeszłego lata Real Madryt kupował Edena Hazarda z Chelsea wydawało się, że przed gwiazdorem reprezentacji Belgii otwiera się szansa, by zostać najlepszym piłkarzem na świecie. 29-latek zachwycał w Londynie, prowadząc drużynę do triumfu w Lidze Europy, jednak na Stamford Bridge nie miał szansy na zdobycie najważniejszego trofeum, czyli Ligi Mistrzów.

Pod wodzą Zinedine'a Zidane'a Hazard miał stać się jeszcze lepszym zawodnikiem, jednak jego pierwszym sezon w Madrycie okazał się kompletną porażką. Chociaż Real Madryt odzyskał mistrzostwo Hiszpanii, to odpadł w już 1/8 finału Ligi Mistrzów, przegrywając dwumecz z Manchesterem City.

I w lidze, i w Europie Hazard miał niewielki wkład w grę Realu. Belg notorycznie zmagał się z kontuzjami. Ostatecznie jego licznik zatrzymał się na 22 rozegranych spotkaniach, w których zdobył zaledwie jedną bramkę i zaliczył siedem asyst. Mało, jak na kogoś, kto według belgijskich mediów kosztował Real aż 160 milionów euro.

Do częstych urazów Hazarda z pewnością przyczyniła się nadwaga, z jaką Belg przyjechał do Madrytu zeszłego lata. To ona sprawiła, że skrzydłowy nie mógł od początku pracować na pełnych obrotach. - To prawda. Nie będę tego ukrywał, ale kiedy jestem na wakacjach, to jestem na wakacjach. Przytyłem pięć kilogramów, jednak jestem człowiekiem, który łatwo przybiera i traci na wadze. Uważałem na to, co robię - mówił Hazard w rozmowie z "L'Equipe".

Eden Hazard znów ma nadwagę

Wydawało się, że Belg wyciągnie wnioski z zeszłorocznych błędów. Nic z tego. Jak informują hiszpańskie media, Hazard znów będzie musiał zrzucać zbędne kilogramy po przerwie wakacyjnej. Swoim zachowaniem 29-latek miał bardzo mocno rozczarować Zidane'a, który liczył na piłkarza od początku sezonu.

Hazard przebywał ostatnio na zgrupowaniu reprezentacji Belgii, jednak w meczach z Danią (2:0) i Islandią (5:1) nie rozegrał choćby minuty. Zidane chciał, by jego zawodnik wrócił do klubu po pierwszym spotkaniu tak, jak uczynił to Thibaut Courtois. Hazard, za namową selekcjonera Roberto Martineza został jednak na zgrupowaniu, czym dodatkowo rozczarował klubowego trenera.

- Hazard nie był jeszcze odpowiednio przygotowany fizycznie, by zagrać w którymś z meczów - tłumaczył Martinez decyzję o trzymaniu skrzydłowego na ławce rezerwowych. Teraz wiadomo już, co dokładnie miał na myśli. Problemy z Hazardem się powtarzają.

Real Madryt wznowi rozgrywki ligowe w niedzielę 20 września. Wtedy to zespół Zidane'a zagra na wyjeździe z Realem Sociedad. Początek spotkania o godz. 21:00.

