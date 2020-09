Media: Real Madryt znalazł następcę Bale'a. Odbyły się już pierwsze rozmowy

Gareth Bale wrócił do Madrytu po rozegraniu dwóch meczów dla reprezentacji Walii (zagrał 45 minut z Finlandią i 90 minut z Finlandią, oba mecze zostały wygrane po 1:0). Problem w tym, że, jak informuje telewizja Cuatro, po powrocie zgłosił kontuzję kolana. Władze hiszpańskiego klubu uważają to za kolejny dowód na to, że Bale jest dużo bardziej przywiązany do gry w reprezentacji niż dla "Królewskich".

Hiszpanie cały czas liczą, że będą w stanie zarobić na sprzedaży Bale'a. Są nawet gotowi pokryć połowę pensji Walijczyka w nowym klubie przez najbliższe dwa sezony, tracąc na tym łącznie 15 milionów euro. W ten sposób chcą pomóc w znalezieniu klubu chętnego na pozyskanie gwiazdora, którego żądania finansowe były do tej pory jednym z głównych problemów. Rok temu Bale był już o krok od transferu do jednego z klubów chińskiej Superligi, ale to Real Madryt zablokował transfer w ostatniej chwili: pierwotnie chciał go oddać za darmo, ale potem Florentino Perez stwierdził, że Realowi należy się kwota odstępnego.

Real Madryt w przypadku sprzedaży Bale'a zamierza przeznaczyć spore pieniądze na transfery. Zdaniem "Foot Mercato", działacze "Królewskich" byliby zainteresowani sprowadzeniem Riyada Mahreza z Manchesteru City, z którymi miały już odbyć się pierwsze rozmowy. Mistrzowie Hiszpanii muszą jednak liczyć się ze sporymi kosztami, bo Algierczyk trafił do "The Citizens" w 2018 roku za blisko 68 milionów euro, a jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2023 roku.

