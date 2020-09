Arturo Vidal jest blisko nowego klubu i żąda pieniędzy od Barcelony

Zobacz wideo Setien zwolniony, co z Messim? "Może byłoby lepiej, gdyby ten związek się zakończył"

Kilka dni temu "La Gazzetta dello Sport" poinformowała, że Arturo Vidal odejdzie z Barcelony i trafi do Interu. Kataloński zespół nie zarobi zbyt wiele na sprzedaży Chilijczyka, ponieważ jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2021 roku. Włoski dziennik podał wcześniej, że pomocnik już porozumiał się z zespołem Antonio Conte ws. indywidualnych warunków. Ma podpisać dwuletnią umowę z opcją przedłużenia o rok, a na San Siro zarobiłby 6 mln euro za sezon.

Główny punkt sporny pomiędzy Vidalem a Barceloną. Piłkarz domaga się wypłaty 6 mln euro

Hiszpański dziennik "Sport" donosi, że Vidal przed odejściem z Camp Nou domaga się od klubu wypłaty 6 mln euro, które miał zarobić, gdyby wypełnił kontrakt do końca. To główny punkt sporny, który może utrudnić piłkarzowi przeprowadzkę do Mediolanu.

Barcelona chce, aby 33-latek zrezygnował z pensji, którą miał dostać przez najbliższe miesięcy - możemy przeczytać w hiszpańskim dzienniku. To jeszcze nie wszystko, ponieważ w kontrakcie Vidala istnieje jeszcze jeden zapis, a mocy którego miałby dostać 2,4 mln euro w postaci premii. Trener Interu Antonio Conte liczy, że Chilijczyk szybko dojdzie do porozumienia z Barcą i przyleci do Mediolanu w przyszłym tygodniu, aby najpierw przejść badania na obecność koronawirusa, a następnie testy medyczne.

Inter wykazał zainteresowanie Vidalem już w zimowym oknie transferowym. Wtedy się nie udało z powodu zbyt wysokich oczekiwań władz katalońskiego klubu. Obecnie rozmowy ws przejścia Chilijczyka do zespołu z Mediolanu mają być kontynuowane jeszcze w tym tygodniu.

Vidal skrytykował władze Barcelony

- Zespół, który według mnie jest najlepszy na świecie, nie może mieć w składzie 13 profesjonalnych piłkarzy. I nie chodzi o to, by nie dawać szansy młodym, ale o to, że o pozycję w zespole musi walczyć 23 zawodników, a nie 13. Wszyscy muszą się rozwijać z każdym dniem. Jeśli tego nikt ci nie zapewnia, jeśli sam myślisz, że zwycięstwo i tak jest zapisane w twoim DNA, to jesteś w błędzie - powiedział Vidal w chilijskim dzienniku "La Tercera", gdzie skrytykował Barcelonę.

Vidal piłkarzem Barcelony jest od dwóch lat. Przez ten czas dla katalońskiego klubu rozegrał 96 meczów, w których strzelił 11 goli oraz zanotował dziesięć asyst.

