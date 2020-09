To koniec sagi dotyczącej ewentualnego odejścia Lionela Messiego z FC Barcelony. Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami argentyńskich mediów piłkarz ogłosił w piątek, że zostaje w klubie na kolejny sezon.

Oficjalnie: Lionel Messi zostaje w Barcelonie!

Według dziennikarzy Argentyńczyk w ciągu ostatnich paru godzin miał nagrać oświadczenie, w którym poinformuje, że nie odchodzi z FC Barcelony i będzie grał w klubie jeszcze przez kolejny sezon. Tym samym wypełniłby do końca kontrakt podpisany z hiszpańską drużyną, który wygasa z końcem czerwca 2021 roku. Początkowo podawano, że nastąpi to około godziny 17:00, ale ostatecznie godzinę później na portalu goal.com pojawił się wywiad z zawodnikiem, w którym potwierdził, że zostanie w klubie.

Messi: Zostaję, bo trzeba byłoby zapłacić klauzulę. A to niemożliwe

- Pozostanę w Barcelonie i mój wkład w grę tutaj się nie zmieni, nieważne jak bardzo chciałbym odejść. To klub mojego życia, stworzyłem je tutaj. Barcelona dała mi wszystko i ja jej też. Nigdy nie przemknęło mi przez myśl, żeby podać klub do sądu - mówi Messi w rozmowie dla portalu goal.com. - Kocham Barcelonę i nie znajdę lepszego miejsca na świecie. Nie było jednak nic złego w tym, że chcieliśmy się rozstać. Chciał tego klub, ja i moja rodzina - zaznaczył.

Argentyńczyk podał też bezpośredni powód pozostania w klubie. - Prezes nie dotrzymał słowa, ciągle mówił tylko, że "porozmawiamy po zakończeniu sezonu". Nie powiedziałem, że chcę pozostać w klubie do 10 czerwca, a oni tego wymagali. Ale byliśmy wtedy w środku sezonu przez epidemię koronawirusa. To powód, dla którego muszę tu zostać. Prezes powiedział mi, że trzeba byłoby zapłacić klauzulę 700 milionów euro, a to niemożliwe - ocenił.

Lionel Messi grał dla Barcelony, odkąd pojawił się w klubie w wieku 13 lat. Argentyńczyk spędził w pierwszej drużynie już 15 lat. Rozegrał już 731 oficjalnych spotkań dla hiszpańskiej drużyny, zdobył 634 gole i zaliczył 285 asyst. 10 razy zdobywał mistrzostwo Hiszpanii, sześciokrotnie krajowy puchar i cztery razy wygrywał Ligę Mistrzów.

