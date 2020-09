Argentyńskie media przekonane, że Messi zostanie w Barcelonie. Miał nagrać oświadczenie dla kibiców

Dziennikarz argentyńskiej strony TyC Sports, Martin Arevalo niedawno zapewniał, że szanse na pozostanie Leo Messiego w Barcelonie do końca przyszłego sezonu wynoszą aż 90 procent. Teraz portal spherasports.com podał, że Messi faktycznie miałby zostać w klubie.

Argentyńskie media: Messi na kolejny rok w Barcelonie! Wypełni kontrakt

Według dziennikarzy Argentyńczyk w ciągu ostatnich paru godzin nagrał oświadczenie, w którym poinformował, że nie odchodzi z FC Barcelony i będzie grał w klubie jeszcze przez kolejny sezon. Tym samym wypełniłby do końca kontrakt podpisany z hiszpańską drużyną, który wygasa z końcem czerwca 2021 roku.

Doniesienia potwierdza TyC Sports i dodaje, że Messi miał się zgodzić na taki scenariusz, żeby zapobiec skierowania sprawy odejścia z Barcelony do sądu. To miałoby odstraszyć od transferu ewentualnych chętnych do sprowadzenia piłkarza - m.in. Manchester City.

W czasie, gdy informowano o pozostaniu Messiego, jego ojciec wydał oświadczenie

Tymczasem po godzinie 14:00 w piątek ukazało się oświadczenie ojca Messiego, Jorge, który ustosunkował się do niedzielnego komunikatu władz La Liga. Według niego klauzula 700 milionów euro, która miałaby być jedyną możliwością pozyskania Messiego przez inny klub, w tym momencie nie obowiązuje. Odpowiedź La Liga była natychmiastowa - Javier Tebas twierdzi, że analiza kontraktu przez Jorge Messiego jest "daleka od właściwego znaczenia treści dokumentu".

Informacje o oświadczeniu ojca Messiego i doniesienia o pozostaniu piłkarza w Barcelonie zbiegły się w dziwnym momencie. - Jeśli to, co piszą argentyńskie media, jest prawdą, sytuacja byłaby nadzwyczajna, biorąc pod uwagę, że Messi zgodnie z oświadczeniem wydanym przez jego ojca, jest wolnym zawodnikiem i faktycznie mógłby odejść - stwierdził dziennikarz m.in. telewizji Sky Sports i autor książek o Barcelonie, Graham Hunter.

