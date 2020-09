Legenda Barcelony: Nie wyobrażam sobie, żeby Messi został wygwizdany na Camp Nou

- To, że Messi pozostałby w Barcelonie na kolejny rok, nie byłoby problemem - mówi Brazylijczyk Rivaldo o sytuacji Argentyńczyka w klubie. Legenda Barcelony uważa, że fani hiszpańskiej drużyny nie odwrócą się od Messiego. - Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że kibice FC Barcelony wygwizdują Messiego na Camp Nou. Jak zostanie tu na kolejny rok, to się i tak nie ma prawa wydarzyć - ocenia dla Berfair.

Rivaldo: Fani Barcelony wciąż kochają Messiego

- Fani Barcelony wciąż go kochają i wiedzą, że jest legendą. Pamiętają, jaką różnicę potrafił i wciąż potrafi zrobić w klubie. Więc sprawy dalej mogą się skończyć miło - wskazuje Rivaldo. - Po sezonie z przegranym mistrzostwem zdobytym przez Real porażka z Bayernem 2:8 była decydującym czynnikiem. Messi zbyt długo brał na siebie odpowiedzialności i jest zmęczony presją, którą się na niego nakłada - mówi piłkarz, który w Barcelonie grał w latach 1997-2002. Rozegrał 235 spotkań, w których zdobył 130 goli i zaliczył 41 asyst.

Leo Messi może zostać w Barcelonie do końca przyszłego sezonu. Ojciec piłkarza, Jorge Messi przyznał, że ta opcja jest możliwa - donosi "Mundo Deportivo", które powołuje się na "Depotres Cuatro". W mediach pojawia się coraz więcej sprzecznych informacji dot. przyszłości Messiego i możliwych scenariuszy. Wszystko może się zmienić w ciągu najbliższych kilku godzin. Jeżeli piłkarz zdecydowałby się wypełnić umowę do końca czerwca 2021 roku, to po jej wygaśnięciu mógłby za darmo związać się z dowolnym klubem. Messi nie uczestniczył jeszcze w żadnym treningu pod wodzą Ronalda Koemana, który niedawno zastąpił Quique Setiena na stanowiska trenera katalońskiego zespołu. Zdaniem "MD" piłkarz wciąż się waha, jaką decyzję powinien podjąć.

