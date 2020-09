Leo Messi jednak zostanie w Barcelonie? Ojciec piłkarza znowu zabrał głos

Zobacz wideo

W ostatnich dniach hiszpańskie media informowały o tym, że Leo Messi za wszelką cenę chce opuścić Barcelonę. Najpoważniejszym kandydatem do zatrudnienia 33-letniego Argentyńczyka jest Manchester City. Spekuluje się, że ofertę wyśle także Paris Saint Germain. Ba, nawet Inter o nim marzy, choć we wtorek dyrektor sportowy mediolańczyków zaprzeczał plotkom. Wydaje się jednak, że wszystkie wspomniane kluby, przynajmniej tego lata obejdą się smakiem.

REKLAMA

Zwrot akcji ws. Messiego? Jest komentarz ojca piłkarza

W nocy ze środy na czwartek sensacyjną informację podał Martin Arevalo z TyC Sports, który stwierdził, że jest 90 proc. szans na to, aby Messi pozostał w Barcelonie do końca przyszłego sezonu.

Po południu ukazały się najnowsze doniesienia "Mundo Deportivo", które dają nadzieje kibicom Barcy, że "La Pulga" będzie grał jeszcze w katalońskim klubie. Wpływ na decyzję Messiego o pozostaniu w Barcelonie na kolejny rok mogła mieć też rozmowa jego ojca z władzami wicemistrzów Hiszpanii. Jorge Messi pełni rolę agenta syna. W środę spotkał się z działaczami Barcelony, by wyjaśnić przyszłość syna.

Po spotkaniu Jorge Messiego z prezydentem Barcelony, Bartomeu, istnieje możliwość, że Messi nie opuści ekipy z Camp Nou przez co najmniej jeden sezon. Jorge Messi, ojciec piłkarza, przyznał w "Deportes Cuatro", że ta opcja jest możliwa. Redaktor dziennika zapytał go, "czy jest możliwość kontynuowania kariery przez Leo w Barcelonie do 2021". Odpowiedź miała brzmieć: "Tak" - czytamy w "Mundo Deportivo".

W mediach pojawia się coraz więcej sprzecznych informacji dot. przyszłości Messiego i możliwych scenariuszy. Wszystko może się zmienić w ciągu najbliższych kilku godzin. Jeżeli piłkarz zdecydowałby się wypełnić umowę do końca czerwca 2021 roku, to po jej wygaśnięciu mógłby za darmo związać się z dowolnym klubem. Messi nie uczestniczył jeszcze w żadnym treningu pod wodzą Ronalda Koemana, który niedawno zastąpił Quique Setiena na stanowiska trenera katalońskiego zespołu. Zdaniem "MD" piłkarz wciąż się waha, jaką decyzję powinien podjąć.

Pod koniec sierpnia Messi oficjalnie poinformował kataloński klub o chęci aktywowania klauzuli w jego umowie, pozwalającej mu na jednostronne zerwanie kontraktu, którą podpisał w 2017 roku. Ta kwestia wciąż nie została jednak rozwiązana - klauzula obowiązywała do 10 czerwca, ale Argentyńczyk uważał, że ze względu na pandemię i przedłużenie sezonu ważna jest do końca sierpnia. Z kolei Barca twierdzi, że termin aktywacji klauzuli już upłynął. I właśnie dlatego Messi prawdopodobnie wypełni kontrakt do końca. I jeśli nic się nie zmieni, odejdzie z Barcelony za rok.

Przeczytaj także: