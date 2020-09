"Są szanse, aby został?" - ojciec Leo Messiego odpowiadał na pytania o transfer syna

Jak informuje ESPN, w środę ma dojść do kluczowego spotkania dotyczącego przyszłości Leo Messiego. Jorge Messi, ojciec piłkarza a zarazem jego agent, będzie rozmawiał z prezydentem katalońskiego klubu, Josepem Marią Bartomeu. Ale tuż przed tym spotkaniem dziennikarz "Deportes Cuatro" dopadł Jorge Messiego i zdążył mu zadać kilka pytań.

Oto zapis rozmowy ojca Messiego z dziennikarzem:

- Jorge, czy Leo Messi odejdzie z Barcelony?

- Nie wiem.

- Ale jak widzisz jego przyszłość?

- Nie wiem, to skomplikowane.

- Są szanse, aby został?

- To będzie trudne.

- Czy transfer do Manchesteru City to dobra opcja?

- Nie wiem, nie było rozmów ani z City, ani z Pepem Guardiolą.

- Ani z Pepem?!

- Tak, nie rozmawialiśmy z nim. Z innymi też nie - zakończył ojciec piłkarza.

W ostatnich dniach hiszpańskie media informowały o tym, że Messi za wszelką cenę chce opuścić Barcelonę. Najpoważniejszym kandydatem do zatrudnienia 33-letniego Argentyńczyka jest Manchester City. Spekuluje się, że ofertę wyślę także Paris Saint Germain. Ba, nawet Inter o nim marzy, choć we wtorek dyrektor sportowy mediolańczyków zaprzeczał plotkom.

Problem z kontraktem Messiego

We wtorek Messi oficjalnie poinformował kataloński klub o chęci aktywowaniu klauzuli w jego umowie pozwalającej mu na jednostronne zerwanie kontraktu, którą podpisał w 2017 roku. Ta kwestia wciąż nie została jednak rozwiązana - klauzula obowiązywała do 10 czerwca, ale Argentyńczyk uważa, że ze względu na pandemię i przedłużenie sezonu ważna jest do końca sierpnia. Z kolei Barca twierdzi, że termin aktywacji klauzuli już upłynął. Mało tego, kataloński klub grozi także pozwaniem Messiego, oraz klubu, które go będzie chciał zakontraktować, przed trybunałem arbitrażowym FIFA.

Messi rozegrał 731 spotkań w Barcelonie, strzelił 634 gole i zaliczył 285 asyst.