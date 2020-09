Trzech piłkarzy na wylocie z Realu Madryt. Mała rewolucja kadrowa

Achraf Hakimi, Oscar Rodriguez, Dani Gomez, Jorge Frutos i Javi Sanchez - to piłkarze, którzy w letnim oknie transferowym opuścili Real Madryt. Mistrzowie Hiszpanii odchudzają kadrę, co było ich celem na międzysezonową przerwę. Na wspomnianych graczach wyprzedaż się jednak nie skończy. Jeden z najlepiej poinformowanych włoskich dziennikarzy, Fabrizio Romano zdradził nazwiska trzech kolejnych graczy, którzy mają opuścić drużynę prowadzoną przez Zinedine' Zidane'a.

Real Madryt kontynuuje wyprzedaż. Zdradzono nazwiska kolejnych piłkarzy, którzy odejdą z klubu

Zdaniem wspomnianego dziennikarza, z Realu latem na pewno odejdą Brahim Diaz, James Rodriguez i Dani Ceballos. Pierwszy ma trafić do Milanu, drugi do Evertonu, gdzie bardzo chce go Carlo Ancelotti. Trzeci zostanie natomiast kolejny raz wypożyczony do Arsenalu, gdzie poczuł się bardzo dobrze i być może za rok zostanie wykupiony przez "Kanonierów" na stałe.

Real na sprzedaży piłkarzy w letnim oknie transferowym zarobił już 64 mln euro. Jeśli sprzedać uda mu się jeszcze kilku graczy, zyski prawdopodobnie przekroczą 100 mln euro. Dodatkowo "Królewscy" zaoszczędzą sporo na pensjach sprzedanych zawodników.

