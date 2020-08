Barcelona nie chce spotkania z Messim. Odejście z klubu tylko pod jednym warunkiem

W piątek kataloński dziennik "El Periodico" poinformował, że Leo Messi poprosił swoich agentów o zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Barcelony w celu znalezienia porozumienia w sprawie jego odejścia z klubu. Sam zawodnik jest zdecydowany na odejście i nie wyobraża sobie kontynuowania kariery na Camp Nou. Messi doszedł już zresztą do porozumienia z Manchesterem City, który czeka na rozwój wydarzeń.

REKLAMA

Zobacz wideo Setien zwolniony, co z Messim? "Może byłoby lepiej, gdyby ten związek się zakończył"

Barcelona nie chce się zgodzić na odejście Messiego

Jak twierdzi hiszpański dziennikarz Guillem Balague, Barcelona nie zaakceptuje prośby Messiego o spotkanie z klubem w celu omówienia jego odejścia. Mogą się z nim spotkać tylko w celu podpisania nowego kontraktu. Dodatkowo Balague poinformował, że kataloński klub nie zgodzi się by Argentyńczyk odszedł z Camp Nou za kwotę niższą niż 700 mln euro, jaką ma wpisaną w umowie.

Messi z Barceloną, z którą ma jeszcze rok ważnego kontraktu, wygrał wszystko, co było w klubowej piłce do wygrania. 10 razy mistrzostwo Hiszpanii, sześciokrotnie krajowy puchar i cztery razy Ligę Mistrzów (po raz ostatni w 2015 roku). W tym sezonie nie sięgnął jednak po żadne trofeum. To pierwszy taki sezon dla Barcelony od 2007/2008.

Argentyńczyk zadeklarował kilka dni temu, że chce odejść. Barcelona po klęsce w ćwierćfinale Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium 2:8 zwolniła trenera Quique Setiena. Odszedł także dyrektor sportowy Eric Abidal.

Przeczytaj też: